William Bonner e esposa resgatam cão abandonado

A esposa de Bonner, Natasha Dantas, registrou o caso nas redes sociais

O apresentador William Bonner resgatou, no domingo (14), um cão que estava abandonado em uma estrada. A esposa de Bonner, Natasha Dantas, registrou o caso nas redes sociais.

Natasha mostrou imagens do pet, que recebeu da nova família o nome de Tobias. “As melhores coisas acontecem quando não planejamos. A verdade deste fim de semana”, escreveu.

“Um encontro inesperado. Um resgate na beira da estrada. Uma ida ao médico para saber se estava tudo bem. A ida para casa — que seria temporária — mas que acabou movimentando todas as peças e encaixou tudo perfeitamente. Como se só estivesse faltando ele. Maktub. Conheçam Tobias. Ou Toto. Ou Tobí. O novo integrante canino da família Bonemer”, acrescentou Natasha.

No clique da companheira do jornalista global aparecem outros dois cachorros poodle, que agora vão ser amigos do Tobias.