Whindersson Nunes e Maria Deggan revelam sexo de bebê e anunciam noivado

Whindersson Nunes, 26, e Maria Lina Deggan, 22, terão um menino. O anúncio foi feito por meio de um chá revelação realizado neste sábado (6). A forma como todos descobriram foi diferente e fofa: o cachorro da família entrou na sala, que contava com poucos convidados, vestindo azul. Porém, essa não foi a única novidade do dia: o humorista surpreendeu a estudante de engenharia civil com um pedido de casamento.

Enquanto todos ainda comemoravam a descoberta do sexo do bebê, que não teve o nome revelado, Nunes pediu para falar e se declarou à agora noiva. “Eu sei que esse momento é muito especial porque eu encontrei o amor da minha vida”. Ele se ajoelhou com a aliança na mão e a pediu oficialmente em casamento, que aceitou.

Ele compartilhou as novidades em seu Instagram postando fotos dos momentos especiais acompanhada da legenda “papai e noivo” com emojis apaixonados. Famosos como Kaysar Dadour, as gêmeas Bia e Branca Feres e até a Netflix parabenizaram o casal pelas novidades.

O humorista contou que seria pai no fim de janeiro. Com fotos ao lado de Deggan, ele a agradeceu pelo que chamou de “melhor presente que eu já pude ganhar em toda minha vida”. Nunes assumiu o namoro em novembro de 2020, sete meses após se separar de Luísa Sonza, 22. O término do casal foi bastante conturbado, principalmente após a cantora assumir um romance com Vitão, o que alimentou especulações de que eles poderiam estar juntos há mais tempo.

As informações são da FolhaPress