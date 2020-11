Whindersson Nunes curte viagem com novo affair e comenta sobre privacidade

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

O humorista Whindersson Nunes, 25, que terminou seu casamento com a cantora Luísa Sonza, 22, em abril deste ano, está em uma viagem romântica com seu novo affair, a estudante Maria Lina.

Os dois estão passando uns dias no Jalapão, em Tocantins. Nas redes sociais, o comediante vem compartilhando fotos do local paradisíaco, mas sem a companhia da nova pretendente. Entretanto, Maria chegou a postar uma selfie com o humorista e acabou chamando atenção dos internautas.

Por conta da exposição, a suposta namorada de Whindersson resolveu trancar seu perfil do Instagram, que possui cerca de 24 mil seguidores. Em sua biografia na rede social, Maria coloca algumas informações pessoais. Ela é de Santa Catarina e é estudante de Engenharia Civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a repercussão, o humorista comentou sobre a falta de privacidade em seu Twitter. “Às vezes eu penso serase tão me filmando nesse momento ou eu posso beijar em paz (…) Tô meio sumido porque o povo me filma e manda pra vocês mesmo então pra que tuitar?”, escreveu Whindersson.

O término de Whindersson Nunes e Luísa Sonza foi bastante conturbado. Vitão e Sonza assumiram o namoro no início de setembro, mas especulações sobre um relacionamento entre os dois já existiam desde o fim de maio, cerca de um mês após o divórcio da cantora com Whindersson.

O cantor Vitão chegou a ser alvo de situações constrangedoras por conta da situação. Recentemente, ao ser abordado por supostos fãs na rua, ele ficou sem graça ao ouvir a frase “Meu casal”. A citação chegou a ser apontada como tendo sido escrita pelo cantor no comentário de uma imagem antiga de Luísa Sonza e Whindersson Nunes, quando eles ainda estavam casados. Depois da separação deles, e de Vitão e a cantora confirmaram o relacionamento, internautas “teriam descoberto o comentário” antigo para acusar o músico de não ter agido bem com o humorista.

Mesmo sem citar nomes ou fazer referência direta a Vitão, Whindersson se manifestou sobre o assunto, saindo em defesa ao cantor. “Não concordo com ninguém sendo constrangido na rua, a não ser que seja eu, por que com o meu constrangimento eu sei lidar. Você fez isolamento social para salvar o máximo de pessoas possível, não só as que você gosta, deixem de onda errada”, escreveu no Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Folhapress