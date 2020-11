WhatsApp apresenta nova ferramenta para gerenciar espaço

Entre as principais mudanças está a organização e visualização de arquivos salvos no aplicativo. Além de mostrar uma barra de consumo de espaço no topo da tela, a ferramenta mostrará um thumb dos arquivos, que serão organizados por tamanho. Arquivos encaminhados muitas vezes também ganharão indicação especial e poderão ser deletados de uma vez. Ou seja, uma foto encaminhada muitas vezes poderá ser apagada de todas as conversas com um único comando.