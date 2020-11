Warner Bros. Pictures anuncia venda antecipada de ingressos de Mulher-Maravilha 1984 a partir de hoje

PUBLICIDADE

A Warner Bros. Pictures anuncia a data da venda antecipada de ingressos para as sessões do esperado longa Mulher-Maravilha 1984, com início nesta quinta-feira, 26 de novembro.

O longa, que chega aos cinemas do Brasil no dia 17 de dezembro, vai oferecer aos fãs mais apressados a oportunidade de assistir ao filme no dia 16 de dezembro, em sessões antecipadas. A compra dos ingressos para todas as sessões, incluindo as antecipadas, pode ser realizada pelo site: https://ingressos.mulhermaravilha1984.com.br/

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e vá direto para o site

Mais informações sobre ingressos e programação poderão ser obtidas no site oficial das redes de cinema e estão sujeitas à programação. Fique atento aos protocolos de segurança de cada cidade e à política de compra de ingressos das redes.

Para assistir ao trailer, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=xXEwp0uQmjM&t=

Sobre o filme

Avançando para a década de 1980, a próxima aventura da Mulher-Maravilha nos cinemas a coloca frente a dois novos inimigos: Max Lord e Mulher-Leopardo.

Com a diretora Patty Jenkins de volta ao comando e Gal Gadot novamente no papel-título, Mulher-Maravilha 1984, da Warner Bros. Pictures, é a sequência da estreia da super-heroína da DC como protagonista nas telas de cinema com o filme “Mulher-Maravilha”, que em 2017 quebrou recordes e arrecadou US﹩ 822 milhões nas bilheterias mundiais. O filme também tem em seu elenco Chris Pine como Steve Trevor, Kristen Wiig como Mulher-Leopardo, Pedro Pascal como Max Lord, Robin Wright como Antíope e Connie Nielsen como Hipólita.

Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones produzem o filme. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller são os produtores-executivos.

Patty Jenkins dirigiu a partir de um roteiro que ela escreveu com Geoff Johns & David Callaham, uma história de Jenkins & Johns, baseada nos personagens da DC. Juntando-se à diretora nos bastidores estão vários membros de sua equipe de “Mulher-Maravilha”, incluindo o diretor de fotografia Matthew Jensen, a designer de produção indicada ao Oscar Aline Bonetto (“O Fabuloso Destino de Amélie Poulin”), e a figurinista ganhadora do Oscar Lindy Hemming (“Topsy-Turvy: O Espetáculo”). O editor indicado ao Oscar Richard Pearson (“Voo United 93”) está editando o filme. A música é do compositor ganhador do Oscar Hans Zimmer (“Dunkirk”, “O Rei Leão”).

A Warner Bros. Pictures apresenta uma produção da Atlas Entertainment/Stone Quarry, um filme de Patty Jenkins, Mulher-Maravilha 1984. Com estreia prevista nos cinemas a partir de 16 de dezembro de 2020, o filme será distribuído mundialmente pela Warner Bros. Pictures.

