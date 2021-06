Warner Bros Picture anuncia casa mal assombrada na Olx para promover Invocação do Mal 3

Ação da Warner para promover o filme da franquia traz easter eggs para os fãs

A pedido da Warner Bros. Pictures e agência Wunderman, a OLX, como plataforma de mídia, idealizou um projeto especial para o lançamento do filme Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio. Por meio de uma experiência quase realista, os cinéfilos visitam uma landing page semelhante a um anúncio oficial da plataforma para conhecer uma casa macabra disponível para aluguel.

O anúncio é recheado de easter eggs da trama, com fotos, chatbot e até um vídeo de um corretor que, ao mostrar o imóvel, acaba se deparando com um ambiente habitado por demônios. “A OLX é um dos portais de maior tráfego no Brasil, com 35 milhões de usuários acessando a plataforma todos os meses. Essa visibilidade é utilizada pelas marcas para potencializar ações diferenciadas e especiais”, explica Sandra Montes, vice-presidente de Marketing da OLX.

Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio – segue as investigações de mais um caso real de Ed e Lorraine Warren com o objetivo de comprovar a existência do demônio, dessa vez, perante a corte. Tudo começa com a possessão de David Glatzel, seguida da possessão de Arne Johnson – culminando no primeiro julgamento por assassinato cuja defesa alega inocência por ser um caso de possessão demoníaca. “A ideia foi inserir um ícone clássico de filmes de terror: a casa mal-assombrada, em um lugar inusitado como a OLX ”, diz Alvin Shiguefuzi, Diretor de Criação da WT.

O filme Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio já está nos cinemas brasileiros e o anúncio você confere no link abaixo.

Sobre o filme

Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio revela uma história assustadora de terror, assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed e Lorraine Warren. Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alegar ter tido uma possessão demoníaca como defesa.

Patrick Wilson e Vera Farmiga voltam a estrelar como Ed e Lorraine Warren, sob a direção de Michael Chaves. O filme também é estrelado por Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard.

Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio foi produzido por James Wan e Peter Safran, que colaboraram em todos os filmes do universo Invocação do Mal. Chaves (“A Maldição da Chorona”), dirigiu o roteiro de David Leslie Johnson-McGoldrick (“Invocação do Mal 2” e “Aquaman”), história de James Wan e David Leslie Johnson-McGoldrick. Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Michael Clear, Judson Scott e Michelle Morrissey estão como produtores executivos.

A equipe criativa por trás dos bastidores reúne colaboradores do universo Invocação do Mal, incluindo o diretor de fotografia Michael Burgess, a designer de produção Jennifer Spence, a figurinista Leah Butler e o compositor Joseph Bishara, junto com o diretor de direção de “A maldição da Chorona”, Peter Gvozdas.

Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio é o sétimo filme do universo Invocação do Mal, a maior franquia de terror da história, que arrecadou mais de US $ 1,8 bilhão em todo o mundo. Inclui os dois primeiros filmes de Invocação do Mal, bem como “Annabelle” e “Annabelle: A Criação do Mal”, “A Freira” e “Annabelle 3 – De Volta Para Casa”.

O filme estreou nos cinemas brasileiros em 03 de junho de 2021. É uma apresentação da New Line Cinema que será distribuída pela Warner Bros. Pictures.