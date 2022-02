É a primeira vez desde 2018 que o Oscar terá um apresentador, a primeira vez desde 1987 que serão três apresentadores e a primeira vez na história que todas serão mulheres.

Três veteranas da comédia americana, Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall, vão animar a festa do Oscar deste ano, confirmaram nesta terça-feira (15) os organizadores, que se esforçam para seduzir os espectadores.

É a primeira vez desde 2018 que o Oscar terá um apresentador, a primeira vez desde 1987 que serão três apresentadores e a primeira vez na história que todas serão mulheres.

“Não tenho certeza de quem achou que isso seria uma boa ideia, mas vou apresentar o Oscar, junto com minha grande amiga Wanda Sykes e Regina Hall. É melhor eu ver alguns filmes”, disse Schumer em um vídeo.

Os nomes das encarregadas para animar a cerimônia foram anunciados no programa Good Morning America (GMA) da ABC, que transmitirá a 94ª edição do Oscar em 27 de março.

“Sei que a diversão que Regina, Amy e Wanda trarão também será traduzida para o nosso público. Haverá muitas surpresas! Espere o inesperado!”, disse o produtor do programa, Will Packer, em um comunicado.

A audiência do Oscar na televisão vem caindo drasticamente nos últimos anos. O comediante Jimmy Kimmel foi a última pessoa a apresentar o programa em 2018. O formato sem anfitrião do ano seguinte recebeu elogios, e outras cerimônias de premiação seguiram o exemplo, como o Emmys.

Mas os Oscars subsequentes foram criticados por falta de foco e humor.

A edição do ano passado, que premiou “Nomadland” como melhor filme, foi seguida por pouco mais de 10 milhões de espectadores, uma queda de 56% em relação a 2020, quando já havia atingido um mínimo histórico.

Como os eleitores do Oscar se voltaram para opções menos convencionais, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas tentou mudanças para aumentar a popularidade do programa. Este ano haverá um novo prêmio, “filme favorito dos fãs”, para o filme mais popular votado pelos usuários do Twitter.

A nova categoria foi anunciada depois que vários sucessos de bilheteria como “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” e “Sem Tempo Para Morrer” não conseguiram ganhar indicações ao Oscar nas principais categorias, incluindo melhor filme.

Em 2018, os organizadores propuseram um Oscar de “filme popular” para homenagear filmes de sucesso como Star Wars e super-heróis da Marvel, que arrecadaram milhões nas bilheterias.

Mas eles rapidamente recuaram depois que os críticos ridicularizaram a proposta.

No entanto, o novo prêmio “favorito dos fãs” não será uma categoria formal do Oscar.

As prestigiadas estatuetas serão novamente entregues no tradicional local da cerimônia, o Dolby Theatre em Hollywood, após a pandemia ter obrigado os organizadores a escolherem locais alternativos em 2021.

Agence France-Presse