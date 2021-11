Walcyr Carrasco não está nada feliz com Camila Queiroz após demissão da Globo

“Por mim, ela não pisa mais na Globo”, falou o autor de Verdades Secretas 2

Walcyr Carrasco não quer mais ver Camila Queiroz pintada de ouro. “Por mim, Camila Queiroz nunca mais pisa na Globo”, disse ele ao saber das exigências que a atriz fez para fazer uma extensão do seu contrato e gravar as cenas finais de Verdades Secretas 2. No seu último dia de gravação da novela, a atriz faltou ao trabalho e apresentou um atestado médico para justificar a ausência. Mas este era o último dia do seu contrato com a Globo e a emissora teria que fazer uma extensão para que ela pudesse gravar o desfecho de Angel.

Camila, quis fazer um novo contrato e disse que não concordava com o desfecho criado por Walcyr Carrasco. Na história, Angel morre e a atriz não concordou com o final de sua personagem.

A atriz, que é empresariada pelo marido, o ator Klebber Toledo, exigiu ainda que Angel estivesse assegurada na terceira temporada da série, que é sucesso no Globoplay. Nem o autor, nem a emissora concordaram com as exigências de Camila e preferiram demitir a atriz.