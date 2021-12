VPN no iPhone: Entenda o que é e para que serve

Se você está se perguntando o que “VPN” significa em seu iPhone, você veio ao lugar certo.

O VPN é um programa que você pode executar em seu telefone para criptografar melhor seus dados e ocultar sua atividade do provedor de serviços de Internet. Quando estiver ligado, você verá um pequeno ícone “von” no canto superior da tela.

Normalmente, você usa um aplicativo de um provedor de VPN para usar essas configurações. Essa é a resposta curta e precisa. Ao longo deste artigo vamos nos aprofundar em mais detalhes sobre o que é uma VPN, quando ela é recomendada e como você a usa.

O que VPN significa no sistema IOS?

Vamos começar definindo o que é VPN. A sigla, em português, significa “Rede privada virtual ‘’. É outra maneira de dizer que você ficará online por meio de uma conexão privada.

Com isso, queremos dizer uma conexão que é segura na forma como é criptografada e oculta de outras pessoas na rede e do seu ISP (provedor de serviços de Internet).

Quando você usa seu IPhone (ou qualquer outro dispositivo) sem uma VPN, todo o histórico do seu navegador será registrado e salvo pelo seu ISP e eles saberão exatamente quais sites você visitou e muito mais.

Cada vez mais pessoas estão se preocupando com a privacidade de dados e por bons motivos.

Houve até exemplos em que os ISPs venderam informações sobre o paradeiro de seus clientes para grandes empresas de publicidade para que eles direcionassem os anúncios com base em sua atividade.

Mas, mais importante do que isso, você também pode obter uma segurança muito melhor ao fazer login em redes wi-fi não seguras em locais como:

Cafés;

Restaurantes;

Hotéis;

Escolas;

Etc.

Ao fazer isso, você fica muito vulnerável a ataques de hackers e pessoas que estão tentando farejar suas senhas, dados pessoais, informações de cartão de crédito, etc. Isso é muito mais comum do que as pessoas pensam!

O que significa o símbolo no canto superior da minha tela?

Quando você vir este logotipo VPN no canto superior da tela do seu iPhone, significa que você tem uma conexão VPN ativa em execução. Isso significa que você está utilizando um app VPN para iOS para intermediar sua conexão com a internet.

Um programa VPN pode ser configurado para iniciar automaticamente quando você liga o telefone ou pode ser que você mesmo o tenha ativado.

O logotipo da VPN normalmente é mostrado em uma pequena caixa quadrada. Ao ver o logotipo, você pode ir as configurações do seu telefone para ver de onde vem a VPN e por qual programa ela é executada. Veja como você verifica isso em um iPhone:

Vá para as configurações; Clique em “Geral”; Role para baixo até onde diz “VPN”; Aqui você pode ver se diz “Conectado” ou não. Se você vir o ícone de VPN quadrado na parte superior da tela, significa que a VPN está ativa. Ele vai dizer nesta tela qual VPN você está usando.

Como uma VPN protege meu iPhone?

Uma VPN funcionará em segundo plano e certifique-se de que todo o tráfego entre você e a Internet seja criptografado. Fora isso, ele também mudará seu IP para que os sites que você visita não possam ver quem você é ou de onde vem.

Vamos listar a seguir esses dois benefícios e como uma VPN tornará seu sistema mais seguro:

Criptografa seus dados

Isso torna muito mais difícil para estranhos roubar seus dados e informações. Seus dados serão enviados pelos servidores dos provedores de VPN, e eles adicionam uma camada espessa de segurança em torno de seus dados, de modo que é quase impossível hackear você.

A VPN esconde o seu histórico de pesquisa do seu provedor de serviços Internet.

Normalmente, seu ISP registrará todo o seu paradeiro para que possam ver exatamente quais sites e serviços da web você usou em todos os momentos. Isso pode ser um problema por muitos motivos que não abordaremos aqui.

Digamos apenas que houve muitos exemplos em que governos e empresas privadas tiveram acesso aos dados pessoais das pessoas.

Esconde seu IP

Na verdade, a VPN lhe dará outro IP, ou seja, isso torna virtualmente impossível ver quem você é e onde está. Isso pode ser uma grande vantagem se você deseja acessar sites dos EUA que só podem ser acessados ​​por americanos.

Ao escolher um servidor VPN dos EUA, você pode alterar sua localização para os EUA.

Como eu desativo uma VPN no meu telefone?

Se você deseja desligar a VPN em seu telefone, basta seguir esses passos:

Vá para as configurações; Clique em “Geral”; Role para baixo até onde diz “VPN”; Mude a VPN ativa para “Não conectado”;

Há outra maneira de fazer isso abrindo o aplicativo VPN do provedor de VPN.

Quando o aplicativo é aberto, você pode simplesmente clicar no grande botão Liga/Desliga no centro da tela. Com isso, você terá desativado a VPN e não estará mais navegando em uma conexão criptografada.