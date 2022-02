‘Vou continuar falando’, Maíra Cardi esnoba processo movido por Laís

“A equipe da Laís se acha no direito de ficar tentando me processar. Ela acabou de falar que o Arthur não é homem

Maíra Cardi disse que não está muito preocupada com um possível processo contra ela movido pela equipe da médica Laís Caldas, atualmente confinada no Big Brother Brasil 22 (Globo). Segundo a influenciadora fitness, mesmo assim, pretende continuar dizendo o que pensa sobre a participante.



A briga entre ambas tem se intensificado por conta das constantes desavenças entre Arthur Aguiar, marido de Cardi, e Laís no reality. Ambos costumam se atacar nos Jogos de Discórdia, e Lais comemorou o fato de ver Aguiar no Paredão após eliminação na Prova do Líder conquistada por Paulo André e Scooby na manhã desta sexta (25).



Pelas redes sociais, Maíra Cardi chamou Laís de falsa e oferecida e desdenhou da possibilidade de ter de ir à Justiça ao ser acusada de calúnia,

difamação e injúria pela equipe da sister.



“A equipe da Laís se acha no direito de ficar tentando me processar. Ela acabou de falar que o Arthur não é homem. Inclusive ela zombou dele mesmo. E eu aqui fora, assistindo o reality, não posso falar o que eu acho dela, que ela é falsa. Amor, você vai morrer me processando porque vou continuar falando até o final”, disparou.



As falas de Cardi no podcast Link também pegaram mal. A equipe de Laís soltou uma nota de repúdio na época dizendo que as medidas cabíveis já estavam sendo tomadas. Na ocasião, Maíra disse que queria torcer o pescoço de Laís, que ela tem olho caído e que ela seria “dada” ao ter ido se jogar em cima do Arthur.



Em vídeo nos Stories, mais uma vez Maíra confirmou que não tem medo de processo. “Estou vendo você falar o dia inteiro mal dele. Na frente dele você não fala a mesma coisa, você não tem peito. Você nem consegue falar, gagueja, fala muito mal na hora do Jogo da Discórdia. Vá anotando aí para vocês me processarem. Assim você faz um dinheiro na hora que sair, eu te ajudo”, concluiu Maíra.