Vivo Rio retoma suas atividades com show de Jorge Vercillo

O Vivo Rio elaborou um protocolo de segurança que já foi aplicado em shows no ano de 2020 e segue todas as recomendações das autoridades sanitárias. A casa de espetáculos tem o compromisso com o bem-estar e a saúde do nosso público, funcionários e dos artistas. Os espetáculos serão realizados com com lugares pré-marcados, respeitando a capacidade de 40% dos lugares do estabelecimento e o uso da máscara é indispensável.

Sobre o show:

Jorge Vercillo prepara o show “Final Feliz” que une momentos intimistas e dinâmicas grandiosas com sua banda. No retorno da sociedade a um novo normal, o novo roteiro vai atender tanto ao público que saboreia a intimidade de um voz e violão ou capela de uma música pedida na hora por alguém da plateia, quanto o vigor dos arranjos com sua versátil banda, banda essa que une experientes músicos de nome como Cláudio Infante na bateria, André Neiva no contrabaixo e Misael da Hora nos teclados, como jovens músicos de uma nova geração, com Vini Vercillo que tem trazido muitas novidades de sonoridade e tendência aos arranjos do pai. O repertório do espetáculo traz sucessos de todas as fases da carreira de Vercillo, como ‘Ela Une Todas as Coisas’, ‘Final Feliz’, ‘Monalisa’, ‘Talismã sem Par’, “Melhor Lugar” e muito mais.

“Eu tenho sido tantas vezes socorrido no meu emocional e psicológico pela música … a música vem me salvando e elevando o meu padrão vibratório no meio de tanta notícia ruim, com isso fico pensando na necessidade do povo ter acesso à cultura para tratar sua saúde emocional também. Acho que será de grande importância artistas se apresentarem em projetos seguros com distanciamento necessário e uso das máscaras, no entanto sem deixar faltar arte e música para as pessoas em locais abertos ou teatros com assentos marcados”. – Jorge Vercillo

SERVIÇO:

Data: 11 e 12 e 13 de junho de 2021

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo – Rio de Janeiro/RJ

Horário:11/06 às 22h e 12/06 às 21h e 13/06 às 20h

Abertura dos portões: 20h

Classificação etária: 18 anos. Menores entram acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Preço dos Ingressos (inteira)

Setor 1: R$ 220,00

Setor 2: R$ 180,00

Setor 3: R$ 160,00

Setor 4: R$140

Setor 5: R$120

Frisa: R$ 150,00

Camarote A: R$ 220,00

Camarote B: R$ 180,00

Camarote C:R$ 100,00

Protocolo de segurança:

O Vivo Rio elaborou um protocolo rígido que segue todas as recomendações das autoridades sanitárias. Nosso compromisso é com o bem-estar e a saúde do nosso público, funcionários e dos artistas que passarão pela nossa casa. Os espetáculos serão realizados com com lugares pré-marcados,respeitando a capacidade de 1/3 dos lugares do estabelecimento e a utilização da máscara é indispensável.

Veja nosso protocolo completo em vivorio.com.br