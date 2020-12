Vintage Culture sobe mais um degrau em sua carreira com TOP #1 geral no Beatport e no Traxsource, simultaneamente

PUBLICIDADE

Estreando na Defected Records, a maior gravadora de House Music do mundo, Vintage Culture aka Lukas Ruiz alcançou o topo do principal chart do Beatport e do Traxsource em apenas 7 dias após o lançamento do single “It Is What It Is”, com os vocais da canadense, Elise LeGrow.

É a primeira vez que o artista emplaca a track mais vendida do mundo, e sobre isso, ressalta:

“O que realmente importa é a visibilidade da nossa música eletrônica brasileira. We can’t stop. Esse é o propósito do Vintage Culture, e o Vintage Culture é a minha vida. Muito obrigado a todos que compraram a track e por favor, quem puder continuar comprando, vai lá e compra, para que ela fique no TOP 1 por mais tempo”, comenta Lukas Ruiz. “Palavras não podem expressar o quão feliz e grato eu estou por lançar minha primeira música na Defected Records. É um sonho que se torna realidade, afinal, a gravadora representa 20 anos de dedicação e empenho ao que há de melhor na House Music, incluindo o respeito à cultura, aos artistas, aos fãs e aos festivais que produzem. Agradeço ao Simon Dunmore e toda a Família Defected por me receberem tão bem”, completa o artista.

Lukas Ruiz continuamente leva a bandeira do Brasil aos palcos dos maiores festivais do mundo. E não foi diferente em 2020, mesmo durante a pandemia, estando presente edições digitais de grandes players como Tomorrowland Around The World, Defected Digital Festival. Insomniac Live Stream, DJ MAG TOP 100 Virtual Festival e STMPD Rcrds Festival, para citar alguns.

Sua colaboração “Coffee (Give Me Something)” com Tiësto e seus incríveis remixes para David Guetta, Moby, Robin Schulz, Duke Dumont e Becky Hill, dentre outros, evidenciam o poder e visibilidade que a música eletrônica brasileira está conquistando. Recentemente, Vintage foi capa da Rolling Stone Brasil impressa e entrou para a Forbes Magazine Under 30. O artista soma 1 bilhão de plays no Spotify e, no YouTube, concentra 311 milhões de views e 850 mil inscritos.

Se você ainda não escutou “It Is What It Is” feat. Elise LeGrow, confira agora em todas as plataformas digitais, e se quiser dar mais suporte, confira o link de compra do Beatport aqui.