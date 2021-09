Vintage Culture lança remix oficial de “Next To Me”

“Um dos momentos mais importantes da minha vida. Obrigado, @rufusdusol, pelo convite para remixar “Next To Me”. Sem palavras.”, apontou o artista em seu Instagram.

A convite do prestigiado RÜFÜS DU SOL, Vintage Culture é um dos poucos DJs e produtores no mundo a ter o privilégio de lançar um remix oficial da faixa “Next To Me”, recente lançamento da banda australiana que marcou presença em terras tupiniquins com uma apresentação emocionante no Lollapalooza 2019.

Conquistando cada vez mais o worldwide, Lukas Ruiz a.k.a. Vintage Culture oferece seis minutos e meio de um complexo e profundo Melodic House. A releitura do brasileiro para o som orgânico de RÜFÜS conta com sintetizadores texturizados e bass lines imponentes enquanto mantém o foco nos vocais sedutores de Tyrone Lindqvist.

“Eu amo RÜFÜS DU SOL desde o primeiro dia em que escutei. Eles são uma verdadeira inspiração para mim. Me sinto muito honrado, é um sonho se tornando realidade. Espero que vocês gostem do meu remix para ‘Next to Me'”, expressa Vintage.

Desfrutando de um verão de shows esgotados e participações em festivais de alto nível pelo exterior, como Lollapalooza Chicago, Creamfields, Untold Festival, Fabric London e Space Miami, Lukas já têm datas confirmadas até o meio de dezembro na Califórnia, Arizona, Nova York, Washington, Texas, Nevada, Florida e Colorado, com direito a presença confirmada no EDC de Las Vegas e Orlando.

Além de estar finalmente vivendo esse encontro presencial com o público e as pistas, Vintage Culture tem colecionado grandes feitos em sua carreira. Recentemente, o artista expandiu seus negócios, tornando-se sócio da Vodka Ministry e do Gin Mozaiki, consagrou-se como o primeiro brasileiro a emplacar o TOP 1 e o TOP 2 no ranking de músicas mais vendidas do mundo no Beatport, levou novamente e ainda mais forte o seu festival, Só Track Boa, para os Estados Unidos, e participou do BBC Radio 1 Dance All Weekend ao lado de lendas como Swedish House Mafia, Carl Cox, Pete Tong, Diplo, dentre outros.

Corra já para conferir “Next To Me”, um remix de Vintage Culture pela Rose Avenue Records, já disponível nas principais plataformas digitais.