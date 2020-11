Vinne conquista Alesso, David Guetta, Tiësto e Martin Garrix com “Pó de Anjo”

Sim, você não leu errado. Há apenas 2 semanas, o DJ e produtor brasileirolançou sua mais nova música “Pó de Anjo” , pela Musical Freedom, gravadora de Tiësto, e conquistou novamente a atenção e os ouvidos dos maiores nomes da cena mundial de música eletrônica, como, e, para citar alguns, que a tocaram em seus sets e radio shows.

Um dos últimos suportes veio de ninguém menos que Alesso, em uma apresentação épica. O DJ e produtor sueco foi o headliner do Road to Ultra Taiwan, festival que aconteceu no último sábado (14/11) na ilha de Taiwan para mais de 10 mil pessoas. O set por si só já entra para a história por acontecer em meio à pandemia e a paralisação do setor de entretenimento no mundo todo, e Vinne faz parte desse exclusivo momento com “Pó de Anjo”, mostrando o potencial enorme de sua produção.

“Antes de tudo, eu sou grato a todos os artistas internacionais e nacionais por estarem levando minha música para o mundo inteiro. Recebi suporte de artistas que desde criança acompanho e admiro. Guetta foi o primeiro DJ que me fez gostar de música eletrônica. A lenda Tiësto que topou lançar a track em sua gravadora, era o DJ que eu baixava músicas para tocar nas festinhas de amigos 6 anos atrás. Martin Garrix que bombou no mesmo ano que eu decidi começar a carreira, me mostrando que mesmo tendo pouca idade, era possível se tornar um nome mundial. Esses foram os responsáveis por me inspirar e motivar lá no começo. Hoje, ver meu nome nas setlists desses caras me mostra mais uma vez que podemos chegar aonde quisermos se trabalharmos pesado todos os dias”, desabafa Vinne.

“Pó de Anjo” é uma produção muito marcante na carreira e na vida do artista brasileiro. Após um tempo, não tão satisfeito com o que estava produzindo, o jovem artista resolveu se reinventar e fazer de novo o som que ele sempre acreditou. “Quis produzir algo que tivesse o poder de parar a festa e voltar toda a atenção da pista para o momento da track, e acredito que consegui. Eu finalmente senti de novo aquela vontade de fazer o mundo inteiro ouvir minha música, com uma vibe mostrando que ‘estou de volta’. É um novo patamar, um novo momento, e é onde acredito que estarei quando toda essa crise atual passar”, explica Vinne.