Viih Tube vai de táxi até o Rio, encontra Lipe Ribeiro e gasta R$ 2.500

A ex-BBB e youtuber Viih Tube, 21, foi até o Rio de Janeiro de táxi, na madrugada desta quarta-feira (15), após uma balada e mostrou nesta quinta (16), que está voltando para São Paulo de avião, usando o mesmo look que vestiu na festa.

“Voltando, São Paulo. Mas dessa vez vou de avião, e não de táxi”, disse ela. “Eu indo para a balada em São Paulo e nem imaginando o que ia aprontar. Eu dois dias depois voltando do Rio de Janeiro com a mesma roupa”, completa.



No período em que ela ficou no Rio de Janeiro, encontrou a também ex-BBB e cantora Pocah. A youtuber assegurou que tomou banho e contou: “Pocah me emprestou roupa, perfume, maquiagem, calcinha fechada nova, até o Playstation 5 dela”.



Na quarta-feira, após sair de uma balada em São Paulo, ela decidiu ir para a capital fluminense e acabou gastando um valor de R$ 2.500. Viih Tube foi ao Rio de Janeiro para encontrar Lipe Ribeiro, ex-A Fazenda, com quem ela teve um affair durante a Farofa da Gkay, realizada no início de dezembro, no Ceará.



“Em que mundo eu estou vivendo?”, questionou a youtuber em seu Instagram no dia. Recentemente, em entrevista ao F5, a youtuber afirmou que agora, recém-solteira, o momento de liberdade total precisa ser comemorado, já que há sete anos ininterruptos ela teve um parceiro fixo ao lado.



“Está uma loucura nas festas. Claro que um término nunca é fácil, mas meu ex foi compreensivo, nos entendemos, foi uma conversa franca, não estava como antes. Me sinto mais feliz agora, queria estar sozinha. Estou aproveitando para dar uns beijos. Estou passando o rodo”, revelou.