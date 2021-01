Viih Tube fez lipo LAD e enxerto no bumbum para ir ao BBB 21

PUBLICIDADE

A atriz e youtuber Viih Tube resolveu modelar o corpo antes de entrar na casa mais vigiada do país. Para entrar no BBB 21, ela fez lipo LAD e enxerto no bumbum. A nova lipoaspiração “queridinha” das famosas consiste em retirar a gordura localizada deixando o abdome definido em forma “tanquinho”. Na época, o procedimento estético gerou polêmica. Aos 20 anos e já naturalmente magra, Viih foi criticada por seguidores por estar influenciando outras jovens meninas a realizarem procedimentos estéticos desnecessários.

A youtuber é famosa na internet desde os 14 anos de idade. Ela tem números que impressionam nas redes sociais: mais de 16 milhões de seguidores no Instagram e quase 11 milhões de inscritos no Youtube. A atriz foi convidada para “A Fazenda 12”, mas negou. Quando sua participação no reality foi anunciada, ela assumiu, em um vídeo gravado, estar com medo do programa: “Eu estou no BBB. Eu não sei o que vai ser disso, confesso que estou com medo e vou com medo mesmo. Eu estou indo ‘cancelada’ mesmo”, afirmou.

Com informações do UOL