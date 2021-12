Viih Tube confirma término por traição

A influenciadora Viih Tube confirmou hoje que um dos motivos para terminar o relacionamento com Bruno Magri foi uma traição da parte dele descoberta. A ex-BBB reforçou que o término do namoro de três anos foi “em paz”.

No Instagram, ela contou aos seguidores que “foi corna” de forma bem humorada, mas que mantinha carinho e respeito por Bruno. Viih pediu para não fazerem comentários de ódio contra o ex-namorado.



Após o reality show da Globo, Viih afirma que os dois estavam mudados e que a relação não era mais a mesma. A influenciadora disse que perdoou Bruno pela traição e que eles seguem na amizade.



“Não foi o único motivo, a história que contei que a gente não encaixava mais é real.

Claro que a traição desencadeou isso em mim, fiquei mais triste, perdi um pouco a graça. Decidi perdoar ele e decidimos terminar. O perdão que digo é perdoar pela libertação. Me perdoei por passar por isso, perdoei ele pelo o que fez para a gente seguir bem como amigos e terminar em paz”, contou.



Em novembro, ela mostrou um encontro entre seus três últimos companheiros durante a festa de lançamento da loja de roupas femininas da youtuber, Viih Tube Store.



Vivendo a fase solteira de forma plena na “Farofa da Gkay”, Viih pediu para não ser informada de novos detalhes da traição. Ela brincou com a alcunha “corna” ao som da música “Não Quer Chifre” e questionou: “agora vocês sabem que sou uma piranha corna, mas quem nunca foi?”



No dia 1º de abril, Viih Tube falou para os colegas de confinamento no “BBB 21” que tinha sonhado que havia sido traída. Ela descreveu o sonho para Thaís Braz enquanto se arrumavam no banheiro da casa. “Sonhei hoje que eu era corna, que o Bruno me traía com uma menina de cabelo curtinho e aí eu descobri. Eu estava aqui aqui, quando eu saí a gente foi para uma festa e ela estava, ele não conseguiu esconder de mim, ela veio e beijou ele”, contou.