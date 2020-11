[VÍDEO DE BASTIDORES] Francis Ford Coppola fala sobre nova versão de ‘O Poderoso Chefão: Parte III’

PUBLICIDADE

Depois de anunciar o lançamento de uma nova versão de ‘O Poderoso Chefão: Parte III’, nos cinemas e nas plataformas digitais em dezembro, a Paramount Pictures lançou hoje um vídeo de bastidores com Francis Ford Coppola, diretor da saga ‘O Poderoso Chefão’. Veja o trailer:

No material, Coppola fala sobre algumas mudanças e a sua intenção ao fazer uma nova versão do filme. “Graças à gentileza da Paramount Pictures de me deixar revisitar este projeto, eu o reeditei e dei a ele um título que não é exatamente novo, mas é o título original: Desfecho: A Morte de Michael Corleone”, conta Coppola. “Em termos musicais, uma coda é uma espécie de desfecho. É um resumo. E era isso que gostaríamos que esse filme fosse. Você verá um filme com um começo diferente, um final diferente. Muitas cenas foram reposicionadas e penso que o filme ganhou uma nova vida”, explica o diretor.

‘O PODEROSO CHEFÃO DE MARIO PUZO – DESFECHO: A MORTE DE MICHAEL CORLEONE’ será lançado na tela grande no dia 3 de dezembro em cinemas selecionados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília e nas plataformas digitais NET NOW Claro, Sky, Apple TV, Google Play, Vivo, Oi, Xbox Video, PlayStation Store para aluguel e compra, no dia 8 de dezembro. ASSISTA AO VÍDEO DE BASTIDORES:

‘O Poderoso Chefão: Parte III’ foi nomeado em sete categorias do Oscar®, incluindo as de Melhor Filme e Melhor Diretor*. O filme segue Michael Corleone (Al Pacino), agora na década de 60, enquanto ele procura libertar sua família do crime e encontrar um sucessor adequado para seu império.

*Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator Coadjuvante (Andy Garcia), Melhor Fotografia (Gordon Willis), Melhor Direção de Arte, Melhor Edição de Filme, e Melhor Música e Canção Original, 1991

