Ventania de até 70km/h interrompe Roda-Gigante do Rock in Rio

Filipe Pavão

São Paulo, SP

Um dos brinquedos mais desejados do Rock in Rio teve de interromper o seu funcionamento neste sábado (10). A roda-gigante está parada desde a faixa das 15h devido às rajadas de vento que atingem a cidade.

Segundo operadores do brinquedo, não há previsão de retorno por motivos de segurança.

Quem passa pela Cidade do Rock, pode observar que as cabines do brinquedo estão vazias e balançam além do normal.

Segundo o Alerta Rio, sistema de alerta de chuvas da prefeitura no Twitter, a cidade teve rajadas de vento entre 40 e 70km/h nesta tarde, o que pode ser considerado vento moderado e forte.

É a segunda vez que ele é paralisado. No último sábado (3), por volta das 23h30, o funcionamento foi paralisado devido à chuva.

Outra atração que teve sua dinâmica afetada foi a capela montada na Rota 65. O telhado do local começou a balançar e a área foi isolada para manutenção. Funcionários trabalham para reforçar a segurança do espaço.

Segundo a assessoria da Chilli Beans, marca patrocinadora da atração, os “casamentos” já voltaram a acontecer.