Vencedor de ‘No Limite’ será escolhido ao vivo por votação do público

Charles Gama, Clécio Barbosa, Ipojucan Icaro, Lucas Santana e Victor Hugo de Castro são os cinco finalistas desta temporada

O programa ​No Limite (Globo) chega ao fim nesta quinta-feira (7) após dez semanas de competição, 40 provas, alianças e mentiras de alguns competidores para sobreviverem no jogo e levar para casa o prêmio de R$ 500 mil. A final do programa será exibida ao vivo, sob comando do apresentador Fernando Fernandes, logo após o término da novela Pantanal.

Charles Gama, Clécio Barbosa, Ipojucan Icaro, Lucas Santana e Victor Hugo de Castro são os cinco finalistas desta temporada, que foram definidos no portal após a eliminação da última mulher na disputa, Andrea. O vencedor será escolhido ao vivo pelo público por meio de votação no Gshow.

Os fãs do reality poderão acompanhar uma programação especial do reality a partir das 18h desta quinta no Gshow. Serão mostrados os bastidores, chegada dos participantes ao programa do vivo e live com os cinco finalistas. Quem se animar e competir, pode se inscrever para a temporada 2023 no www.gshow.com/nolimite.

Os finalistas disseram que chegar à final do reality é a realização de um sonho e mostra que o jogo feito por eles deu certo. “Me esforcei para manter relações sociais saudáveis até o fim, independente das definições do grupo. Me entreguei 100% nas provas e nas tarefas do acampamento”, disse Charles.

Clécio lembrou que seus principais desafios na competição foram a privação de alimentos e as provas na água. “A falta de comida, além de debilitar o corpo, abalou muito o meu mental. As provas na água eram muito desgastantes por causa da correnteza forte.”

Enquanto Victor, admitiu que diante de tantas situações adversas no jogo seu maior desafio foi interno por muitas vezes sentir que seu valor não era reconhecido pelo grupo. “Ter que me provar o tempo todo, mesmo entregando o meu máximo, foi muito desgastante.”

Ipojucan falou que a sua única estratégia dentro do jogo foi ser ele mesmo no jogo sem criar um personagem. “Eu acredito que, independentemente de como isso possa ser recebido e interpretado, me traz a paz de sempre ter sido coerente e fiel às minhas verdades.”

Já Lucas avalia que viveu o programa em todas as suas facetas ficando no pior acampamento, perrengues, dormindo de conchinha e dando um beijo de cinema em Matheus Pires. Ele também falou que ficou surpreso com o jogo feito por Pires com o grupo e o público de casa, mas ainda confia nele. “Ele nunca mentiu para me manipular e nós jogávamos juntos, Pirucas forever”, disse Lucas.