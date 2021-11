Velório de Marília Mendonça será neste sábado em Goiânia e aberto ao público

Os fãs poderão prestar as últimas homenagens à cantora no Goiânia Arena, ao lado do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, Goiás

O velório da cantora Marília Mendonça será realizado neste sábado, 6, a partir das 8 horas, no Goiânia Arena, ao lado do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, Goiás. A notícia foi confirmada pelo governador do estado, Ronaldo Caiado (DEM), nas redes sociais.

“Goianos vão poder prestar linda homenagem. Peço calma e respeito à sinalização para que todos possam dar o seu adeus. Previsão inicial de até 100 mil pessoas passando pelo local”, escreveu. A capacidade máxima simultânea do Goiânia Arena é de 11 mil pessoas.

A assessoria de comunicação da artista informou que o velório ficará aberto ao público das 13h às 16h. Já o sepultamento, previsto para acontecer às 17h30, contará apenas com a presença dos familiares. Marília será velada ao lado do tio, o assessor Abicieli Silveira Dias Filho, que também faleceu no acidente.

Além disso, Caiado declarou luto de três dias oficiais no Estado. Nascida em Cristianópolis, interior de Goiás, a sertaneja construiu parte da carreira musical em Goiânia, local em que até hoje concentra boa parte dos fãs mais fiéis.

Marília morreu nesta sexta-feira, 5, após a queda de um avião de pequeno porte em uma cachoeira próximo ao município de Caratinga, interior de Minas Gerais. A artista faria show neste município.

Além da artista e do tio, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o co-piloto Tarciso Pessoa Viana também morreram. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Estadão Conteúdo