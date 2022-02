“Uncharted- Fora do mapa” tem caça ao tesouro em ritmo de videogame

Nathan Drake é um menino órfão, abandonado pelo irmão aos 10 anos e um ladrão de mãos leves

Por Alexya Lemos

Agência de Notícias do Uniceub/Jornal de Brasília

“Uncharted- Fora do mapa” é a mais nova adaptação de videogame para o cinema. Baseado no sucesso da sequência de jogos Uncharted da desenvolvedora americana Naughty Dog, todas as edições e seus spin offs foram bem recebidos pelos jogadores de PlayStation. O diretor é o norte-americano Ruben Fleischer, famoso por filmes como Zumbilândia e Venom.

Assista aos trailers:

Enredo

Nathan Drake é um menino órfão, abandonado pelo irmão aos 10 anos e um ladrão de mãos leves. Numa noite, trabalhando como bartender em Nova Iorque, o jovem é abordado por Victor “Sully” Sullivan, um rico entusiasta e caçador de tesouros perdidos. Convencido de que, juntos, encontrariam um tesouro avaliado em mais de U$ 5 bilhões e Sam Drake, irmão de Nate, eles partem para uma grande aventura ao lado de Chloe Frazer, parceira de Sully.

A caça ao tesouro do trio é dificultada por Santiago Moncada, bilionário espanhol que se considera herdeiro da fortuna perdida, e Braddock (Tati Gabrielle) e seus capangas. Ao longo de 1 hora e 50 min de muita ação, o longa apresenta alguns plot twists e duas cenas pós crédito.

Elenco

Tom Holland interpreta a versão jovem de Nate, protagonista do filme e do jogo, mas não perde o jeito de seu personagem anterior, “Homem-Aranha”. Principal alívio cômico e, sem dúvidas, estrela das melhores cenas de ação do longa, ele faz muitas piruetas impressionantes, mas não passa disso.

Antonio Banderas faz o papel do vilão bilionário Santiago Moncada. Com um personagem de background nada comovente e um carisma duvidoso, ele parece entediado no papel.

Tati Gabrielle faz o papel da ambiciosa assassina Braddock, contratada por Moncada para reaver o tesouro e matar seus rivais. Com cenas de luta bem coreografadas e um olhar hipnotizante, ela prende a atenção do público ao iniciar grandes reviravoltas.

Controvérsias

Criticado desde o início pela comunidade gamer, o filme não conseguiu fugir do estereótipo de obras baseadas em jogos, desnecessária e decepcionante. Recheado de cenas rasas, falta de química entre atores e muitos fatos convenientes para a narrativa, isso tudo só comprovou a expectativa dos jogadores.

Ainda, há muitos que acreditam que o casting de Holland como protagonista foi pura estratégia de marketing para o filme ganhar popularidade entre o público jovem, e a escolha não agradou os fãs. Outra reclamação recorrente da comunidade foi sobre o roteiro do filme, que adaptou diversas partes dos jogos sem muita coerência e criou um vilão que não existe originalmente.

Final

O filme, apesar de seus pontos negativos, tem cenas de ação e momentos com piadas pontuais que divertem todos os públicos. Com uma promessa de continuação, ele acerta ao apresentar os personagens principais e garantir uma obra que é uma mistura de “007” e “A lenda do tesouro perdido” com músicas de fundo estrategicamente planejadas e uma fotografia que pode encantar fâs do gênero.

Ficha técnica:

Elenco: Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali, Antonio Bandera e Tati Gabrielle;

Roteiro: Rafe Judkins, Matthew Hollaway, Arthur Marcum;

Direção: Ruben Fleischer;

Origem: Estados Unidos;

Produção: Columbia Pictures, Sony, Atlas, PlayStation.

*A repórter assistiu ao filme a convite da Espaço/Z