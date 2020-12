Última apresentação do espetáculo “A Comédia do Natal” do G7

PUBLICIDADE

Está chegando ao fim mais uma temporada de sucesso. Última oportunidade para assistir ao espetáculo “A Comédia do Natal“. A peça que brinca com os símbolos natalinos em esquetes divertidas e universais, com improvisos e participação da plateia, inclusive “cantando” em um coral muito engraçado, será apresentada apenas neste fim de semana, sábado, às 19 horas. Ingressos a partir de R$ 35,00.

O público vai poder relaxar e se divertir com segurança, assistindo ao maior sucesso natalino de 2019, com mais de 20 mil espectadores apenas em um mês. Este ano, porém, a trupe volta com piadas novas, adaptadas aos novos tempos pós-pandemia.

O espetáculo tem tudo que o seu natal precisa: árvore, Papai Noel, presépio, coral de natal, presentes, e um amigo oculto em família que vai unir todas as tendências políticas brasileiras em um único abraço. Uma comédia divertida e inusitada, que vai te fazer esquecer que seu auxílio emergencial ainda está em análise.

Já nos preparativos para os 20 anos do G7, “A Comédia do Natal” volta em curta temporada, como um sopro de esperança e alegria, para aliviar um ano tão difícil e sofrido como foi 2020.

Cuide da sua saúde, escreva sua cartinha pro papai Noel e venha ter um feliz natal com a Cia. de Comédia G7.