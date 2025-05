Sete filmes para refletir, se assustar e se divertir com inteligência artificial

Em um mundo cada vez mais atravessado pela inteligência artificial — dos assistentes virtuais às criações generativas — o cinema tem sido um campo fértil para explorar os limites (e os perigos) dessa tecnologia. Das comédias aos thrillers mais sombrios, as produções sobre IA levantam questões profundas sobre o futuro da humanidade, os riscos éticos da inovação acelerada e até o que nos torna, afinal, humanos.

Nesta seleção, reunimos sete filmes que abordam diferentes facetas da inteligência artificial — da ação futurista ao terror psicológico — para quem busca uma boa dose de reflexão, tensão e diversão diretamente do sofá.

Ex_Machina: Instinto Artificial

Com atmosfera intimista e efeitos visuais impressionantes (que renderam o Oscar em 2015), Ex Machina é um dos grandes filmes de ficção científica da década. A trama acompanha Caleb, um jovem programador convidado para testar uma IA chamada Ava na casa hipertecnológica do recluso CEO Nathan. A atuação de Alicia Vikander como a androide é memorável — e, à medida que os limites entre humano e máquina se embaralham, o suspense cresce. Um clássico moderno que vale cada minuto.

Onde assistir: Prime Video

Acompanhante perfeita

Lançado em 2024, o filme mistura terror psicológico, ficção científica e comédia de maneira envolvente. Iris (Sophie Thatcher) e Josh (Jack Quaid) vivem um romance intenso, mas tudo muda durante um fim de semana com amigos em uma casa de campo. Com mais de 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, o longa reflete sobre relacionamentos mediados pela tecnologia — e ainda oferece boas doses de ação e tensão.

Onde assistir: Prime Video

Resistência

Com trilha sonora de Hans Zimmer e ambientado em um futuro distópico em 2070, o filme mostra os EUA em guerra contra a inteligência artificial — e em desvantagem. Joshua, um ex-soldado, é recrutado para eliminar a grande ameaça: uma IA em forma de criança. O que começa como uma missão se transforma em um dilema ético de grandes proporções. Tiros, robôs e reviravoltas fazem parte do pacote.

Onde assistir: Disney+

Atlas

Jennifer Lopez interpreta Atlas, uma analista de dados que desconfia de tudo relacionado à inteligência artificial. Quando é convocada para capturar um robô com um passado misterioso, vê-se forçada a unir forças com uma IA para impedir uma catástrofe. O filme dividiu opiniões, mas se destacou entre os mais assistidos da plataforma em que estreou. Uma mistura de ação, reflexão e leveza, com momentos de humor.

Onde assistir: Netflix

Upgrade – atualização

Dirigido por Leigh Whannell (O Homem Invisível, Jogos Mortais), o longa acompanha Grey Trace, um mecânico que perde a esposa e fica tetraplégico após um ataque brutal. Um implante experimental devolve seus movimentos — e traz uma IA com habilidades extraordinárias. Juntos, eles partem em busca de vingança. Com estética cyberpunk e questionamentos sobre controle e consciência, é uma experiência intensa e instigante.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV

Eu, Robô



Clássico de 2004 estrelado por Will Smith, Eu, Robô continua relevante ao explorar temas como autonomia das máquinas e dilemas morais. O detetive Del Spooner investiga a morte de um cientista e suspeita que um robô esteja envolvido, o que contraria as próprias Leis da Robótica. Ambientado em 2035, o longa mistura ação, filosofia e suspense em um enredo ainda atual.

Onde assistir: Star +

Chappie

Na África do Sul de um futuro próximo, o engenheiro Deon consegue transferir consciência para um robô. Chappie, que pensa, sente e aprende como uma criança, encanta — até cair nas mãos erradas. Com uma pegada emocional e cenas de ação impactantes, o filme provoca reflexões sobre criação, livre-arbítrio e o que significa “ter alma”. Uma mistura ousada entre a doçura de Wall-E e o caos dos robôs de ação.

Onde assistir: Max