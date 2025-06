Roteirista de ‘Sandman’ fala sobre fim da série e acusações a Neil Gaiman

Roteirista e produtor da adaptação de Sandman da Netflix, David S. Goyer falou um pouco mais sobre a decisão de encerrar a série após duas temporadas. Repetindo o que foi falado pelo showrunner Allan Heinberg, o cineasta afirmou que o final da produção foi definido antes das acusações de abuso e tráfico sexual levantadas contra Neil Gaiman em 2024.

“[O final] foi planejado há mais de dois anos”, disse Goyer em entrevista à Variety. “Nós tivemos várias discussões, Allan, eu e a Netflix. Obviamente amamos os quadrinhos, mas a questão é que alguns arcos da história não têm muito do Sonho. ( ..) A preocupação era ‘nós realmente vamos desviar da história e fazer seis episódios em que o Sonho aparece só bem no final?’”

Outro detalhe dos quadrinhos originais da DC Comics/Vertigo que levou à decisão é o fato de as 75 edições que compõem Sandman terem menos de 20 páginas. “Em muitos casos, o material que usamos para cada episódio vinha de quatro ou até cinco edições. Então, quando começamos, pensamos que seria possível fazer talvez quatro temporadas de 10 episódios. A primeira teve 11, a segunda terá 12. Quando a planejamos, sentimos [que faria sentido] fazer uma segunda temporada um pouco maior e ir até o final.”

Goyer ainda comentou sobre as acusações levantadas contra Gaiman e justificou a decisão da Netflix de lançar a segunda temporada da série mesmo após o escritor cair em desgraça. “Quando as acusações surgiram, nós estávamos a três semanas de encerrar as filmagens da segunda temporada – então já estávamos muito, muito avançados, e o Neil não estava tão envolvido na segunda temporada como na primeira [em que serviu como showrunner]. Obviamente, é complicado. Tenho um respeito tremendo por mulheres que falam abertamente nestas situações. É muito preocupante, mas sei que a Netflix, na hora, ficou ‘nossa, passamos dois anos fazendo isso. Temos todos estes atores, roteiristas e diretores envolvidos que, se não lançarmos [a série], não serão devidamente pagos’. Então decidimos que vamos deixar nosso trabalho falar por si mesmo. Mas eu seria louco de dizer que não foi estranho.”

O anúncio de que Sandman seria encerrada após sua segunda temporada aconteceu apenas semanas depois das acusações levantadas contra Gaiman, com muitos fãs ainda acreditando que a decisão foi tomada pela Netflix após o escândalo, apesar das falas de Goyer e Heinberg.

Outra adaptação do trabalho de Gaiman, Belas Maldições também teve seu final decretado no Prime Video. A série seria encerrada com um especial de 90 minutos que, embora já tenha sido filmado, não tem previsão de ir ao ar. Michael Sheen, um dos protagonistas da produção, disse não saber se o episódio algum dia será lançado.

A segunda temporada de Sandman terá sua estreia dividida em duas partes, que chegam à Netflix em 3 e 24 de julho.

Estadão Conteúdo