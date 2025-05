Produções imperdíveis com Lady Gaga

Mais do que uma estrela da música pop, Lady Gaga também se destacou como uma atriz versátil, capaz de brilhar no drama, na comédia e até no suspense — sempre com a mesma intensidade que entrega nos palcos.

Às vésperas de sua aguardada apresentação gratuita na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo dia 3 de maio, o JBr preparou uma seleção especial com cinco produções que mostram o talento da artista nas telas. Uma boa pedida para quem quer entrar no clima do show ou revisitar seus papéis mais marcantes.

Gaga: Five Foot Two

Dirigido por Chris Moukarbel, “Gaga: Five Foot Two” oferece um olhar profundo sobre a vida de Lady Gaga durante um período crucial de sua carreira. O filme acompanha a artista enquanto ela trabalha no álbum Joanne, lida com dores crônicas causadas pela fibromialgia e se prepara para sua icônica apresentação no intervalo do Super Bowl LI. O documentário também revela momentos pessoais, como visitas à família e interações com colaboradores próximos, proporcionando uma visão autêntica e emocional da artista.

O documentário foi amplamente aclamado pois humanizou Lady Gaga aos olhos do grande público, sendo considerado um retrato poderoso de uma artista em constante transformação.

Onde assistir: Netflix

Coringa: Delírio a Dois

Após os eventos do primeiro filme, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) está internado no Hospital Psiquiátrico de Arkham, aguardando julgamento por seus crimes como Coringa. Durante sua internação, ele conhece Harleen Quinzel (Lady Gaga), uma psiquiatra que se envolve emocionalmente com ele. A relação entre eles evolui para um romance obsessivo, levando-os a uma jornada alucinada e musical pelo submundo de Gotham City, enquanto enfrentam seus próprios demônios internos.

O longa recebeu reações mistas da crítica. Enquanto a performance de Joaquin Phoenix foi amplamente elogiada por sua intensidade e profundidade, a atuação de Lady Gaga como Arlequina dividiu opiniões. Alguns críticos destacaram que, embora Gaga tenha demonstrado talento em papéis anteriores, sua performance neste filme não atingiu o mesmo nível de impacto. O filme ainda foi indicado ao Framboesa de Ouro 2025, premiação que satiriza os piores filmes e atuações do ano. O filme recebeu duas estatuetas: Pior Sequência, Prelúdio, Remake ou Cópia e Pior Combinação em Tela para Lady Gaga e Joaquin Phoenix.

Onde assistir: MAX

American Horror Story – 5 temporada

American Horror Story (AHS) é uma série antológica de terror criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk. Cada temporada tem uma trama, personagens e ambientação diferentes, mas com muitos dos mesmos atores em papéis variados. Ela mistura elementos sobrenaturais, psicologia do medo, crítica social e estética marcante.



A quinta temporada gira em torno do sinistro Hotel Cortez, em Los Angeles, que abriga fantasmas, criaturas bizarras e crimes misteriosos. Lady Gaga interpreta a Condessa Elizabeth, uma vampira glamourosa e cruel que comanda o hotel e se alimenta de sangue para manter sua juventude. Uma temporada marcada por luxo, terror e erotismo.

Onde assistir: Disney+

Casa Gucci

Baseado em uma história real, o filme acompanha Patrizia Reggiani, uma mulher de origem humilde que se casa com Maurizio Gucci, herdeiro do império da moda. À medida que ela se envolve nos negócios da família, o relacionamento se torna conturbado, culminando em traições, brigas pelo poder e um assassinato que chocou o mundo da moda nos anos 1990.



Enquanto a performance de Gaga foi amplamente elogiada, o tom inconsistente do filme e algumas atuações (como Jared Leto) foram criticadas por parecerem caricatas. A artista mergulhou no papel por quase um ano, mantendo o sotaque italiano dentro e fora das filmagens — o que gerou críticas e elogios.

Onde assistir: Prime Video

Nasce uma Estrela

Ally é uma jovem cantora talentosa que trabalha como garçonete e canta em bares à noite. Sua vida muda quando conhece Jackson Maine, um astro da música em decadência que se encanta por seu talento. Enquanto a carreira de Ally decola, Jackson enfrenta seus próprios demônios com o álcool e a depressão. Um drama emocionante sobre amor, fama e sacrifícios.



O longa foi bem recebido pela crítica com 90% de aprovação do Rotten Tomatoes. Além disso, Lady Gaga tornou-se a primeira mulher na história a vencer um Oscar, um Grammy, um BAFTA e um Globo de Ouro no mesmo ano. Esse feito destacou sua versatilidade e talento tanto como atriz quanto como cantora e compositora.

Onde assistir: MAX