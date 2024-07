Guga Chacra se irrita com Demétrio Magnoli e eleva o tom ao vivo na Globonews

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Guga Chacra e Demétrio Magnoli, comentaristas internacionais da Globonews, tiveram uma discussão, em tom mais acalorado do que o de costume, durante o Em Pauta da última segunda-feira (1). Eles comentavam a vitória da candidata Marine Le Pen no primeiro turno das eleições legislativas na França.

Após uma fala de Demétrio, Chacra levantou o tom de voz e disse que o colega de bancada rejeitou o rótulo de extrema-direita de Le Pen, defendido pela imprensa internacional. “Ela é extrema-direita. Eu prefiro ficar com o Le Monde, The Economist, New York Times, Washington Post, com quase toda a imprensa mundial. Tenho orgulho de ser jornalista, cientista político”, disse ele.

O correspondente em Nova York ainda acusou Demétrio por normalizar os valores defendidos por Le Pen: “Uma xenófoba, islamofóbica, racista contra árabes”. “A direita tradicional é o conservadorismo tradicional, e não um discurso de ódio”, defendeu o jornalista.

Em seguida, enquanto o apresentador Marcelo Cosme tentava encerrar a edição, Demétrio rebateu as acusações e disse que o colega não procedia da maneira correta. “Nós podemos fazer uma opção. Nós podemos demonstrar indignação moral. E uma outra opção é a gente explicar para as pessoas o que está acontecendo. Indignação moral é colocar um rótulo”, defendeu Magnoli.

Chacra interrompeu a fala, causando confusão: “Estão normalizando a extrema-direita. É isso que está acontecendo, Demétrio”, disse ele. “Não, agora estou respondendo, Guga. Espera um pouquinho”, tentou dizer o comentarista, antes de ser cortado mais uma vez.

“Mas você corta a Flávia [Oliveira, comentarista da GloboNews] o tempo todo. Eu não posso falar?”, disse Chacra. Demétrio mostrou indignação pelo comportamento do colega e Cosme precisou intervir mais uma vez, para que o comentarista pudesse falar.