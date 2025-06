Cores do orgulho em traço japonês: 5 animes queer para celebrar a diversidade

No mês do orgulho LGBTQIAPN+, é importante celebrar a pluralidade de identidades e afetos, também por meio das narrativas que consumimos. E agora é a vez de explorar o universo dos animes, onde a diversidade se manifesta de maneiras multifacetadas. A cultura pop japonesa tem se mostrado cada vez mais receptiva a personagens e histórias que desafiam as normas de gênero e sexualidade, oferecendo ao público experiências emocionantes, românticas, dramáticas ou até fantásticas, sob a ótica LGBTQIAPN+.

Dentro do vasto espectro dos animes com representações queer, dois subgêneros se destacam: o yuri e o yaoi. O yuri, ou Girls’ Love, retrata relações entre mulheres, enquanto o yaoi, também conhecido como Boys’ Love, foca em histórias de amor entre homens. Além desses, há ainda obras que exploram identidades trans, desafiam o binarismo de gênero ou simplesmente incluem personagens LGBTQIAP+ de maneira natural e não redutora.

Confira nossas cinco sugestões de animes queer:

Carole & Tuesday

Criado por Shinichirō Watanabe (o mesmo de Cowboy Bebop), Carole and Tuesday se passa em um futuro distante, em Marte, e acompanha duas garotas de origens opostas: Carole, uma órfã que sobrevive na cidade grande, e Tuesday, uma rica herdeira que foge de casa para viver seu sonho de fazer música. Juntas, elas embarcam em uma jornada cheia de desafios, crítica social e descobertas pessoais. O anime tem 24 episódios.

Além das músicas marcantes, a história também passa pela representatividade LGBTQIAPN+, com personagens que exploram identidade e orientação de forma natural e positiva, como a inesquecível personagem Drag Queen Desmond. Em vez de focar em sofrimento, o anime celebra a diversidade no cotidiano. Com trilha sonora cantada por artistas reais, Carole and Tuesday é, acima de tudo, sobre ser quem você é, mesmo quando o mundo tenta te dizer o contrário.

Onde assistir: Netflix e Crunchyroll

Banana Fish

Lançado em 2018, com 24 episódios, o anime adapta o mangá cult de Akimi Yoshida, que mistura crime, drama e laços afetivos profundos entre dois protagonistas masculinos. A trama se passa entre as ruas perigosas de Nova York e os bastidores do crime organizado, girando em torno de Ash Lynx, um jovem líder de gangue com passado sombrio, e Eiji Okumura, um estudante japonês que acaba envolvido nesse mundo ao vir aos EUA como assistente de um fotógrafo.

Apesar de não se vender como um romance LGBTQIA+ explícito, Banana Fish entrega uma relação emocional intensa e cheia de nuances entre Ash e Eiji — uma conexão que vai muito além da amizade, mesmo que nunca rotulada diretamente. O anime explora temas como trauma, abuso, amor, liberdade e a luta por identidade em um ambiente extremamente hostil. E isso tudo sem cair no fetichismo comum que, infelizmente, ainda ronda muitos títulos com personagens queer.

Onde assistir: Prime Video

Yuri on Ice

Yuri Katsuki, um patinador artístico japonês, está à beira de abandonar sua carreira após uma derrota humilhante. Mas tudo muda quando Victor Nikiforov, o maior nome da patinação mundial, aparece do nada querendo ser seu treinador. A partir daí, o anime mergulha na jornada de superação de Yuri, enquanto desenvolve uma relação intensa, profunda e surpreendentemente romântica entre ele e Victor.

Com 12 episódios, a tensão emocional e romântica entre Yuri e Victor evolui de forma orgânica ao longo da trama, com direito a momentos marcantes como declarações públicas, gestos de carinho e até o que muitos fãs consideram um anel de noivado. O anime trata o afeto entre eles como parte natural da narrativa, sem estereótipos ou “explicações”, o que é raro, especialmente em obras voltadas ao público mainstream.

Onde assistir: Crunchyroll

Hourou Musuko

Shuichi Nitori é um estudante trans que, ainda na infância, começa a entender que se identifica como menina. Ao lado da amiga Yoshino Takatsuki, uma garota transmasculina, eles enfrentam os dilemas da adolescência, da autoaceitação e da convivência com uma sociedade que nem sempre compreende suas vivências. São 11 episódios (mais um especial), todos delicadamente animados com um estilo suave que casa bem com a proposta emocional da trama.

O grande destaque está na forma respeitosa e íntima com que o anime trata questões de gênero. Não há caricaturas ou exageros: o foco está no cotidiano, nos pequenos gestos, nas dúvidas e nos silêncios. É raro encontrar uma obra que trate da transição e da identidade com tanta empatia, especialmente em personagens tão jovens.

Onde assistir: Crunchyroll

Bloom Into You

O anime acompanha Yuu Koito, uma estudante que sempre sonhou com um amor arrebatador, como nos mangás shoujo. Ao receber uma declaração e não sentir nada, começa a se questionar se vai se apaixonar um dia. Mas tudo muda quando conhece Touko Nanami, a presidente do conselho estudantil. Juntas, elas embarcam numa jornada de descobertas sobre o amor e sobre si mesmas.

Com 13 episódios, o anime trata o romance entre duas garotas com maturidade e delicadeza, longe de clichês ou fetichizações. O foco está nos dilemas internos das protagonistas: inseguranças, identidade e o medo de se mostrar vulnerável. É uma história sensível, construída com diálogos sinceros e uma beleza melancólica.

Onde assistir: Netflix e Hidive