‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’ ganha data de lançamento no streaming; saiba quando

Capitão América: Admirável Mundo Novo tem data confirmada para estrear no streaming: o filme da Marvel poderá ser assistido no Disney+ a partir de 28 de maio.

Lançado nos cinemas em fevereiro, o longa apresentou oficialmente Anthony Mackie como o novo Capitão América, após oito anos de Chris Evans como personagem-título. O ator Danny Ramirez, por sua vez, substitui o próprio Mackie como Falcão.

O veterano Harrison Ford também está no elenco do filme no papel de Thunderbolt Ross, general eleito presidente americano que se transforma no temível Hulk Vermelho. Há um clima generalizado de thriller político em toda a produção.



Estadão Conteúdo