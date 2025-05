7 séries baseadas em livros para se (re)encantar

Se tem algo que os amantes de boas histórias adoram é ver seus livros favoritos ganharem vida nas telas. Nos últimos anos, as plataformas de streaming têm apostado cada vez mais em adaptações literárias, e não é à toa: os livros oferecem enredos ricos, personagens profundos e universos prontos para conquistar o público. O resultado são séries que, além de entreter, carregam o peso nostálgico e narrativo das páginas que as inspiraram.

Nesta seleção, indicamos 7 séries baseadas em livros e que transitam por diferentes gêneros: do suspense psicológico ao drama de época, passando por romances arrebatadores, histórias de terror e até mundos de fantasia cheios de ação e lutas. São produções que agradam tanto quem já leu as obras originais quanto quem está chegando pela primeira vez nesses universos adaptados.

The Last Kingdom

Baseada nas Crônicas Saxônicas de Bernard Cornwell, The Last Kingdom vai além das batalhas históricas para explorar temas como lealdade, identidade e sobrevivência. Ambientada no século IX, em meio às invasões vikings e à formação da Inglaterra, a série é rica em drama político e tensão pessoal, com cinco temporadas e um filme final disponível na Netflix.

A história acompanha Uhtred de Bebbanburg, um jovem saxão capturado e criado por vikings, que cresce dividido entre dois mundos — o de sua herança cristã e o da cultura pagã que o acolheu. Em meio a conflitos internos e guerras entre reinos, ele se torna peça-chave na luta do rei Alfredo por unificar a Inglaterra.

Onde assistir: Netflix

Anne with an E

A série é uma releitura sensível e atual do clássico Anne de Green Gables, de L.M. Montgomery. Ambientada no final do século XIX, a obra explora temas como identidade, amadurecimento e pertencimento, enquanto traz à tona discussões contemporâneas sobre feminismo, racismo, liberdade e diversidade. Tudo isso com uma produção visual encantadora e atuações marcantes ao longo de 27 episódios.

A história acompanha Anne Shirley, uma órfã inteligente e imaginativa que, por engano, vai morar com os irmãos Marilla e Matthew Cuthbert em Green Gables. Em meio aos traumas do passado e ao desafio de se adaptar a uma nova realidade, Anne transforma não só a própria vida, mas também a de todos ao seu redor, através da sua coragem, criatividade e questionamentos sobre o mundo.

Onde assistir: Netflix

Sharp objects

A minissérie baseada no thriller psicológico de Gillian Flynn (Garota Exemplar), com apenas 8 episódios, é uma obra densa e mais lenta, onde o terror mora nos silêncios e nos detalhes. Com uma protagonista bem trabalhada e um suspense que só aumenta com o passar do tempo, a série aborda traumas, vícios, saúde mental , repressão e violência.

A história gira em torno de Camille Preaker, uma jornalista com um passado complicado que volta à sua cidadezinha natal para investigar o assassinato de duas adolescentes. Interpretada por Amy Adams, Camille não está apenas atrás de respostas sobre os crimes — ela também precisa lidar com traumas antigos e uma relação supertóxica com a própria mãe, Adora, que parece esconder mais do que mostra.

Onde assistir: HBO Max

Little Fires Everywhere

Baseada no livro de Celeste Ng, essa minissérie de 8 episódios explora maternidade, privilégios raciais, segredos familiares e tensões sociais na vida suburbana dos anos 1990. Protagonizada e produzida por Reese Witherspoon e Kerry Washington.

A trama acompanha o confronto entre Elena Richardson, uma jornalista e mãe de família tradicional, e Mia Warren, uma artista nômade e mãe solo que chega à cidade com sua filha. O gesto aparentemente generoso de Elena ao alugar uma casa para Mia desencadeia tensões profundas, que se intensificam quando as duas famílias se envolvem em uma disputa judicial pela guarda de um bebê imigrante.

Onde assistir: Disney+

His Dark Materials

A adaptação da trilogia Fronteiras do Universo, de Philip Pullman, te leva aonde ciência, magia e religião se entrelaçam, e as almas das pessoas existem fora do corpo na forma de animais falantes chamados daemons. Se você curte fantasia, crítica social e atuações marcantes, essa série de 23 episódios separados em 3 temporadas vai te cativar.

A trama segue Lyra Belacqua, uma jovem órfã de Oxford, em uma jornada épica para desvendar o desaparecimento de crianças e os mistérios do Pó. Ao lado de Will Parry, vindo de outro mundo, ela enfrenta desafios que envolvem coragem, sacrifício e a luta contra o controle ideológico e espiritual.

Onde assistir: HBO Max

The Witcher

Baseada nos livros de Andrzej Sapkowski e na famosa franquia de jogos, a série estreou em 2019 com grande sucesso. Estrelada por Henry Cavill nas três primeiras temporadas, terá Liam Hemsworth como protagonista na próxima, em meio a um mundo medieval com monstros, magia e intrigas políticas.

Geralt de Rívia é um homem solitário, modificado geneticamente para combater ameaças sobrenaturais. No entanto, seu destino acaba entrelaçado com duas outras figuras centrais: Yennefer, uma poderosa feiticeira, e Ciri, uma jovem princesa com um poder misterioso. A série alterna entre linhas temporais e narrativas paralelas até unir os caminhos desses personagens.

Onde assistir: Netflix

Sanditon

Inspirada no romance inacabado de Jane Austen, a série de 20 episódios segue Charlotte Heywood, uma jovem livre que deixa o campo pela agitada cidade litorânea de Sanditon. Lá, ela enfrenta ambições, regras sociais e amores inesperados, enquanto sua conturbada relação com o reservado Sidney Parker impulsiona os conflitos românticos da trama.

Com todo o charme dos romances clássicos ingleses junto de uma pitada de crítica social, essa série trata de temas como independência feminina, transformações sociais e a busca por identidade. Tudo isso através de um olhar contemporâneo sobre a obra de Austen.

Onde assistir: Prime Video e Globoplay