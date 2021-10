Tribo da Periferia convida Froid para participar do projeto ‘Acústico Vivências’

As músicas estão sendo divulgadas quinzenalmente. O single de estreia contou com a participação de MC Hariel

Tribo da Periferia e Froid são dois expoentes da cena do rap e hip-hop brasiliense, por isso, a grande expectativa para este lançamento. Nesta quinta-feira, 21 de outubro, o Tribo divulgou nas principais plataformas de música ‘Las Vegas’, a quarta faixa do projeto ‘Tribo da Periferia – Acústico Vivências’.

“O Froid é meu irmão! O resultado ficou muito foda. Fiquei muito feliz de fazer esse som com ele, que representa bastante a nossa cidade. Acho essa junção necessária”, fala Duckjay.

As músicas estão sendo divulgadas quinzenalmente. O single de estreia contou com a participação de MC Hariel. No dia do lançamento, o vídeo de “A Vida é Um Sopro” chegou a ocupar o primeiro lugar dos vídeos em alta no YouTube. O clipe já possui mais de 6.4 milhões de views desde a estreia.

A segunda faixa teve as participações dos grupos Agriff, 3 Um Só e Face Oculta, todos nomes da cena do Rap/Hip-Hop brasiliense. “Eclipse” tem sete minutos, a música mais longa que o Tribo já produziu e lançou nesses 23 anos de estrada. No Youtube o vídeo já está com mais de 1.6 milhões de views. O último lançamento, ‘Nada Pra Oferecer’, chegou a ficar em terceiro lugar nos vídeos em alta do YouTube e já alcançou a marca de 1.4 milhões de visualizações na plataforma.

‘Tribo da Periferia – Acústico Vivências” foi gravado dia 12 de agosto em uma laje na cidade de Vicente Pires, no Distrito Federal. No decorrer dos próximos meses, eles divulgarão novas faixas inéditas e revelarão participações especiais que contribuíram com o trabalho. Todas as composições e a pré-produção são assinadas pelo Tribo da Periferia. A produção musical foi feita em parceria com Jonas Paixão, que se encarregou de todos os arranjos e percussões.

A história do Tribo da Periferia nasceu nas raízes do Distrito Federal, em 1998, quando Luiz Fernando Correia da Silva, mais conhecido como Duckjay, decidiu dar o primeiro passo para esse sonho, compondo sua primeira letra musical. Desde então, a Tribo foi tomando novas formas e ganhando novos protagonistas, como Look (Nelcivando Lustosa Rodrigues), que desde 2016 segue ao lado de Duckjay conectando cada vez mais pessoas. Agenciados pela Kamika-Z Produtora e com apresentações por todo território nacional, Duckjay e Look arrastam multidões por onde passam.

NÚMEROS DO TRIBO DA PERIFERIA

– Mais de 2 bilhões de visualizações no Youtube (algo inédito para artistas do rap e hip-hop no Brasil);

– Mais de 7 milhões de inscritos no canal oficial do Youtube;

– 33 videoclipes divulgados, são os que possuem mais vídeos lançados no segmento nacional;

– Mais de 125 músicas autorais, o nome de Duckjay se consolidou como o maior compositor e produtor do gênero no país;

– 1.5 milhões deouvintes mensais no Spotify, mais de 500 milhões de players e 2 milhões de seguidores na plataforma;

– Mais de 1.7 milhões de seguidores no Instagram (@tribodaperiferia);

– 5 milhões e seguidores no Facebook