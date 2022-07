Travis Barker reaparece após internação e diz que correu risco de morte

Segundo ele, após o exame, houve a necessidade de remover um “pequeno pólipo”, que é uma espécie de tecido anormal

Após precisar ser hospitalizado com urgência na última semana, Travis Barker falou pela primeira vez sobre seu estado de saúde. O músico contou que teve uma pancreatite grave com risco de morte, mas já está melhor após realizar um tratamento intensivo.

“Fui fazer uma endoscopia na segunda-feira me sentindo ótimo. Mas, depois do jantar, desenvolvi uma dor excruciante e fui hospitalizado desde então”, disse em comunicado publicado no Stories do Instagram.

Segundo ele, após o exame, houve a necessidade de remover um “pequeno pólipo”, que é uma espécie de tecido anormal, em uma área muito sensível.

“Infelizmente, danificou um tubo de drenagem pancreático crítico, resultando em pancreatite grave com risco de vida. Eu sou muito grato, pois após um tratamento intensivo estou atualmente muito melhor.”

Estadão Conteúdo