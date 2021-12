‘Torto Arado’ é o livro mais vendido da Amazon brasileira em 2021

O romance, que foi vencedor dos prêmios Jabuti e Oceanos em 2020, ficou na frente de livros de autoajuda e investimentos como “Mais Esperto que o Diabo”, de Napoleon Hill –em segundo– e “Do Mil ao Milhão

A Amazon divulgou nesta segunda (30) a lista dos livros mais vendidos no Brasil em 2021. A empresa afirma ter vendido milhões de cópias, tanto físicas como digitais, de obras de 33 gêneros, entre os quais, “Torto Arado”, do escritor Itamar Vieira Júnior, liderou a lista que considera autores nacionais e estrangeiros

O romance, que foi vencedor dos prêmios Jabuti e Oceanos em 2020, ficou na frente de livros de autoajuda e investimentos como “Mais Esperto que o Diabo”, de Napoleon Hill –em segundo– e “Do Mil ao Milhão. Sem Cortar o Cafezinho”, do também brasileiro Thiago Nigro.

Em quarto ficou “1984”, romance de George Orwell, que também figurava na lista do ano anterior em terceiro, e que foi publicado por várias casas ao longo do ano a partir da sua entrada em domínio público. Isso impactou também “A Revolução dos Bichos”, outro romance célebre do escritor inglês, também presente na lista de 2021 (em sétimo) e na de 2020 (em oitavo).

Já “Pequeno Manual Antirracista”, de Djamila Ribeiro, colunista da Folha e líder do ranking anterior, ficou na 23ª posição. Entre os brasileiros, ainda há o coach Paulo Vieira, com “O Poder da Ação”.

Veja abaixo a lista completa dos 25 livros mais vendidos na plataforma brasileira:

“Torto Arado”, por Itamar Vieira Junior “Mais Esperto que o Diabo”, por Napoleon Hill “Do Mil ao Milhão: Sem Cortar o Cafezinho”, por Thiago Nigro “1984”, por George Orwell “Os Sete Maridos de Evelyn Hugo”, por Taylor Jenkins Reid “O Poder do Hábito: Por que Fazemos o que Fazemos na Vida e nos Negócios”, por Charles Duhigg “A Revolução dos Bichos”, por George Orwell “Mentirosos”, por E.Lockhart “Pai Rico, Pai Pobre”, por Robert T. Kiyosaki “Mindset: A Nova Psicologia do Sucesso”, por Carol S. Dweck “A Coragem de Ser Imperfeito”, por Brené Brown “Corte de Espinhos e Rosas – Vol. 1”, por Sarah J. Maas “O Milagre da Manhã”, por Hal Elrod “A Rainha Vermelha”, por Victoria Aveyard “Talvez Você Deva Conversar com Alguém”, por Lori Gottlieb “Teto Para Dois”, por Beth O’Leary “As Cinco Linguagens do Amor”, por Gary Chapman “12 Regras para a Vida: Um Antídoto para o Caos”, por Jordan B. Peterson “É assim que Acaba”, por Colleen Hoover “O Poder da Ação”, por Paulo Vieira

“Quem Pensa Enriquece: O Legado”, por Napoleon Hill

“Amor & Gelato”, por Jenna Evans Welch

“Pequeno Manual Antirracista”, por Djamila Ribeiro

“Rápido e devagar: Duas Formas de Pensar”, por Daniel Kahneman

“O Príncipe Cruel (Vol. 1 – O Povo do Ar)”, por Holly Black