Tom Brady diz que sua riqueza é maior dificuldade na criação dos filhos

Atleta é pai de Benjamin e Vivian, com Gisele Bündchen, e John Jack

O jogador de futebol americano Tom Brady, 44, contou que sua riqueza e de sua esposa, a supermodelo Gisele Bündchen, 41, é a “coisa mais difícil” de lidar na criação de seus filhos. Ele fez a afirmação no podcast Drive, original do Spotify.

“Temos pessoas que limpam para nós. Temos pessoas que fazem a nossa comida. Temos pessoas que nos levam ao aeroporto se precisarmos. Descemos de um avião e há pessoas esperando por nós e somos conduzidos para dentro”, disse o astro da NFL no trecho reproduzido pelo site Page Six.

Ele e a modelo brasileira são pais de Benjamin, 12, e Vivian, 9. Além disso, ele também é pai de John Jack, 14, fruto de seu relacionamento com Bridget Moynahan. “Essa é a realidade dos meus filhos, que é a parte difícil de dizer: ‘Gente, não é assim que a realidade realmente é. O que podemos fazer sobre isso?’.”

Brady, que tem um patrimônio estimado em US$ 250 milhões pelo site Celebrity Net Worth (cerca de R$ 1,3 bilhão), acrescenta que as origens humildes dele e de Bündchen fizeram com que os dois entendessem o privilégio.

“Minha esposa cresceu no interior do Brasil, o estado mais ao sul, o Rio Grande do Sul, uma pequena cidade agrícola, uma menina muito simples”, disse. “Havia dois quartos em sua casa -um para seus pais e outro para ela e suas cinco irmãs.”

“Eu cresci em uma família de classe média na Califórnia. Meu pai trabalhou duro pela nossa família”, continuou. “Minha mãe ficava em casa e cuidava de nós, crianças, e eu via minha mãe trabalhar todos os dias para fazer comida para nós à noite e lavar nossas roupas.”