TJDFT bloqueia contas de Pabllo Vittar

A cantora comprou um apartamento em Uberlândia e, além de não quitar ele no prazo, também não pagou os juros

A cantora Pabllo Vittar teve suas contas bloqueadas no dia 9 de setembro. Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), a artista comprou um apartamento em Uberlândia-MG, mas não quitou o imóvel no prazo e não pagou os juros.

O imóvel custava R$ 146 mil quando Pabllo o comprou, em fevereiro de 2017. De acordo com o processo, ela pagou R$ 36 mil à vista, e teria combinado de quitar o restante até o dia 20 de abril. Entretanto, grande parte do valor, R$ 99 mil, só foi pago no dia 24 de julho, e o restante, cerca de R$ 11 mil, só foi pago em outubro.

Como o valor dos juros não foi pago pela artista, o juiz Ernane Fidelis Filho determinou o bloqueio das contas de Pabllo. Ao g1, a advogada da cantora disse que não vai se manifestar.