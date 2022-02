Tiroteio deixa três feridos em festa após show de Justin Bieber

Segundo o TMZ, os rappers Kodak Black , Gunna e Lil Baby sorriam e conversavam na rua quando começou a briga

Três pessoas foram baleadas em um tiroteio em frente a um clube onde acontecia uma festa, em comemoração ao Super Bowl, com várias celebridades após um show do cantor Justin Bieber, em Los Angeles, Estados Unidos, na madrugada deste sábado (12).

Segundo o TMZ, os rappers Kodak Black , Gunna e Lil Baby sorriam e conversavam na rua quando começou a briga. Kodak deu um soco em alguém e foram ouvidos dez tiros. Uma fonte disse ao Page Six que a briga começou com alguém da equipe de Kodak.

Bieber se apresentou no WeHo no Pacific Design Center e fez uma festa nas proximidades no The Nice Guy. Após os tiros, o cantor e a esposa Hailey Bieber foram vistos saindo às pressas do clube. A lista de convidados da festa incluía Drake , Leo DiCaprio, Tobey Maguire , Kendall Jenner e Khloe Kardashian.

A polícia disse que foram disparados 10 tiros disparados e três pessoas foram baleadas. Uma quarta pessoa sofreu ferimentos de outra forma, segundo o Page Six. Os feridos foram levados a um hospital da região e passam bem. Ninguém foi preso.

Não é a primeira vez que Kodak se envolve em incidentes com armas. Ele foi preso várias vezes ao longo dos anos por acusações de drogas e armas.

Em março de 2020, ele se declarou culpado das acusações de porte de arma de fogo e cumpriu pena em uma penitenciária federal. Em junho do ano passado, o presidente Donald Trump concedeu perdão ao rapper, que foi solto mais cedo por uma condenação de porte de armas.