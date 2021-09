Tiee grava “Evidências” em samba

Cantor também disponibiliza em seu canal vídeos de clássicos como “Sozinho”, “Esperando na janela” e “Codinome Beija-Flor”

O projeto “As Que Tocam Lá em Casa”, em que o cantor Tiee colocou em ritmo de samba vários clássicos da MPB, segue revelando o clima de romantismo, nostalgia e ambiente familiar no retorno do compositor aos lançamentos inéditos.

Para demonstrar ao público, em sua intimidade, as canções que costuma escutar nos momentos de lazer com familiares e amigos, Tiee libera nessa sexta-feira (24), em seu canal do Youtube, mais três videoclipes: os medleys “Evidências / Adoro amar você”, “Sozinho / Codinome Beija-Flor ” e “Esperando na janela / Xote das Meninas”. “Eu gravei esse projeto principalmente para as famílias, é pra todo mundo ouvir junto, é música sem idade… juntei todas as tribos em um só álbum e espero do fundo do meu coração que faça bem aos ouvidos e almas de todos!”, revela o artista.

ASSISTA O CLIPE AQUI:

O álbum “As Que Tocam Lá em Casa”, que saiu no início de setembro, pela Som Livre, nas plataformas de streaming, conta ao todo com 29 clássicos da música popular brasileira, passando por nomes como Luiz Gonzaga, Djavan, Roberto Carlos, Chitãozinho & Xororó e Vanessa Rangel. Há também duas faixas inéditas, “190” e “Dor de Cotovelo”, que já possuem clipe no YouTube. O audiovisual do medley “Andança/Papel Machê” também está disponível na plataforma.