Tico de Moraes lança álbum Landscape in Zoom

O guitarrista, cantor e compositor, Tico de Moraes, lança seu novo álbum LANDSCAPE IN ZOOM, dia 29 de outubro, em todas as plataformas digitais. No dia seguinte (30), às 20h, o artista faz uma live musical no seu instagram @ticodemoraes, com seus parceiros de composição: Felício Torres, João Pinheiro e Marcos Sacramento. E dia 27 de novembro, com show oficial presencial no Clube do Choro de Brasília. Os ingressos já começam a ser vendidos na Bilheteria Digital a partir do dia 3 de novembro.

LANDSCAPE IN ZOOM é o oitavo álbum de sua discografia e traz nove canções autorais jazz/pop, sendo sete em português e duas em inglês. A música que abre o novo trabalho e que dá nome ao disco é uma parceria com o letrista e designer Felício Torres, que também assina a capa do álbum.

LANDSCAPE IN ZOOM faz alusão a um gesto muito natural e cada vez mais cotidiano de ampliar as imagens no celular para ver melhor os detalhes das fotos, o famoso zoom. Além de Felício, o álbum tem mais duas canções em parceria: a faixa Invisível, composta com o cantor e compositor João Pinheiro, e Sol e Luar, trabalho dividido com o parceiro de outras criações, Marcos Sacramento.

“Para mim, a escolha do nome tem um significado no momento da carreira que estou vivendo. Esse zoom é também no artista Tico de Moraes, não apenas compositor das melodias, mas letrista de várias canções desse álbum”, conta.

Segundo Tico, ele alça novos voos nesse trabalho, buscando ampliar o limite de suas composições, fazendo uma ponte entre o jazz e a música popular, e compondo mais em português para intensificar o diálogo com o público. Grande parte

das composições do artista até o momento foram em inglês, com sucessos como OUR CRIME, que já passa dos mais de 1 milhão e 80 mil streams na plataforma Spotfy.

Landscape in zoom

1- Landscape in zoom (Tico de Moraes/Felício Torres)

Tico de Moraes: voz, arranjo vocal e guitarra

Alexander Raichenok: piano

Misael Barros: bateria

2- Invisível (Tico de Moraes/João Pinheiro)

Tico de Moraes: voz, arranjo vocal e guitarra

Alexander Raichenok: piano

Misael Barros: bateria

Lucas Fernandes: baixo elétrico

Milton Guedes: gaita

3- Let it in (Tico de Moraes)

Tico de Moraes: voz, arranjo vocal e guitarra

Alexander Raichenok: piano

Misael Barros: bateria

4- Na curva do pensamento (Tico de Moraes/Felício Torres)

Tico de Moraes: voz, arranjo vocal e guitarra

Alexander Raichenok: piano

Misael Barros: bateria

Carlos Cárdenas: sax soprano

5- O brilho escapou (Tico de Moraes)

Tico de Moraes: voz e guitarra

Alexander Raichenok: piano

Misael Barros: bateria

6- Meu amor (Tico deMoraes)

Tico de Moraes: voz e guitarra

Alexander Raichenok: piano

Misael Barros: bateria

7- Look me in the eyes (Tico de Moraes)

Tico de Moraes: voz e guitarra

Alexander Raichenok: piano

Misael Barros: bateria

8- Sol e Luar (Tico de Moraes/Marcos Sacramento)

Tico de Moraes: voz, arranjo vocal e guitarra

Alexander Raichenok: piano

Misael Barros: bateria

9- O enredo começa pelo fim (Tico de Moraes)

Tico de Moraes: voz, arranjo vocal e guitarra

Alexander Raichenok: piano

Misael Barros: bateria

Sobre Tico de Moraes

Guitarrista, cantor e compositor, Tico de Moraes destaca-se como artista que transita em diferentes estilos, especialmente o Jazz e a MPB. Com mais de 3 milhões de streams no Spotify, tem 7 álbuns e 35 Singles/EPs gravados.

Grande parte da obra de Tico de Moraes, que está registrada nas plataformas digitais, é marcada por músicas autorais como Break in, Much Rain, She’s awesome e Pas-de-Deus (em parceria com Gustavo Baião), que contou com a participação especial de Jane Duboc.

Destacam-se também as parcerias com cantores e compositores como Indiana Nomma, Marcos Sacramento, Socorro Lira, Fhernanda Fernandes, Gustavo Baião e João Pinheiro.

Em 2018, participou do programa Um Café lá em Casa, produzido pelo renomado guitarrista brasileiro Nelson Faria (https://youtu.be/w4JEkIi38Ao). Lançou o álbum Fine, que traz standards do jazz e sucessos da música pop. Apresentou o show Jazz e Música Brasileira em importantes casas de sua cidade. Participou do espetáculo “Chet – Retratos Musicais”, um tributo ao genial trompetista, produzido pela All of Mi Produção Musical.

Seu repertório dá destaque para suas composições, em inglês, português e espanhol, além de explorar o grande songbook do Jazz Americano, especialmente no que diz respeito às memoráveis canções compostas por Cole Porter, George e Ira Gershwin, Irving Berlin, assim como as cantadas por Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Chet Baker e Harry Connick Jr., clássicos da música brasileira de Tom Jobim, Chico Buarque e Edu Lobo e do pop internacional dos Beatles, Bee Gees e James Taylor, sempre com arranjos jazzí­sticos que priorizam a melodia e a harmonia.

LANDSCAPE IN ZOOM

Novo álbum de Tico de Moraes

Lançamento

Dia 29 de outubro, nas plataformas digitais

Dia 30 de outubro, às 20h, live musical no instagram @ticodemoraes

Dia 27 de novembro, às 21h, show de lançamento oficial no Clube do Choro de Brasília. Ingressos a R$ 15,00, à venda pela Bilheteria Digital a partir de 3 de novembro.