Tiago Leifert volta ao mundo dos esportes e será comentarista de partida do Paulistão

Apresentador irá participar das transmissões do Campeonato Paulista na partida entre Corinthians x Botafogo, neste sábado (19)

Tiago Leifert saiu do entretenimento e irá retornar ao mundo do esporte neste sábado (19) como comentarista. O apresentador foi convidado para falar sobre o jogo Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Tiago agora integra o time de comentaristas do Paulistão no YouTube.

A partida tem início às 18h30, mas o time de comentaristas e convidados da plataforma iniciam o pré-jogo no canal do ‘Paulistão’ a partir das 17h. Tiago conta que aproveitou o momento de vida para participar da transmissão.