Tiago Abravanel curte Carnaval e diz que BBB 22 foi um ‘sonho muito doido’

Tainá Goulart

São Paulo, SP

Tiago Abravanel, 34, afirmou que não se arrepende de ter entrado no Big Brother Brasil 22 (Globo) nem de apertar o botão para deixar o reality. Ele falou com a reportagem sobre sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil entre um show e outro no Carnaval na Cidade, no Jockey Clube de São Paulo, na tarde desta terça-feira (1º).

“Não me arrependo de jeito nenhum de ter entrado [no reality] e também de ter apertado o botão, porque para apertar o botão você tem que ter muita coragem, muita”, enfatizou o ator.

Abravanel admite que desistir do reality não foi fácil, mas foi uma decisão extremamente consciente porque sabia que se ficasse mais um pouco iria se perder dele mesmo. Segundo o ator, todos o receberam na volta para casa com muito carinho.

“Para mim é muito louco, eu estava até comentando ontem da impressão que eu tive que dormi, tive um sonho muito louco e acordei. Estou normal, feliz, leve, as minhas coisas estão do mesmo jeito.”

O ator diz que o maior aprendizado na sua passagem pelo BBB 22 foi que não precisa passar dos limites para conseguir alcançar seus objetivos. “O meu objetivo era viver aquilo intensamente, com verdade, me entregando do jeito que eu sou para as pessoas e foi isso que eu fiz. Mas eu sabia que, se ficasse, iria me perder de mim, isso era a última coisa que eu queria.”

Abravanel conta que quando deixou a casa falou com a irmã que estava desesperada e o marido, que estava preocupado perguntando se ele estava bem. “As pessoas não entenderam muito como eu estava bem, porque justamente eu estava tão consciente do que eu queria, que isso iria me fazer bem, que eu saí de boa.”

Ele falou ainda que não está depressivo por ter deixado o programa e nem precisa de terapia. Ele admitiu que, embora o programa não tenha mostrado, a desistência foi premeditada. “Eu arrumei a minha mala no meio da festa, fui me despedindo de todo mundo na festa já sabendo que iria embora no dia seguinte.”

O ator conta que esperou todos da casa dormir para deixar presentes para as pessoas que ele queria e apertou o botão. Abravanel diz que foi difícil ver as pessoas encontrando os presentes, principalmente Arthur Aguiar e Pedro Scooby.

“Eu sei o quanto o Arthur estava fechado para as emoções ali dentro e a hora que ele se libertava das emoções era comigo, eu era a única pessoa que tinha esse acesso nele”, explica.

Já sobre Scooby, o ator lembra ter dito que um dia iria ver o surfista chorando no Big Brother Brasil . “Mas eu não imaginava que iria ver do lado de fora ele chorando por minha causa.”