Tiago Abravanel bate papo com Pocah no último episódio do “Sai da Caixa”

A segunda temporada do “Sai da Caixa” chega ao fim e Tiago Abravanel entrevistou Pocah no último episódio. O bate papo foi ao ar hoje, dia 21 de janeiro, e já está disponível no Canal do UOL, no Youtube.

Pocah contou sobre o quanto o reality show BBB agregou a sua carreira e também falou sobre os sonhos de infância, que não incluíam a música e a fama. A cantora disse que a arte chegou até ela por conta da mãe, que trabalhou muitos anos na casa de Vera Fischer. A dupla conversou também sobre o universo do funk e Pocah refletiu que graças ao gênero onde começou, ela pode hoje escolher o que quer seguir na carreira. Sandra de Sá, Joelma, IZA e Anitta foram as cantoras que ela classificou como inspiração em sua vida. E por falar em mulheres que a inspiram, Pocah escolheu para cantar no programa, Marisa Monte e Adriana Calcanhotto. Os espectadores podem ver ela cantar pela primeira vez “Depois” e “Vambora” Tiago Abravanel apresentou, entre 2021 e 2022, duas temporadas do “Sai da Caixa”, no Canal UOL, e recebeu artistas diversos como Samuel Rosa, Simony, Gloria Groove e Supla, entre outros.