Thiago Martins libera “Quintal do TG” completo no Youtube

2021 foi um ano marcante na carreira do cantor Thiago Martins, que lançou seu segundo DVD. Com mais de um milhão e meio de views no Youtube e mais de 2 milhões de streamings no Spotify, o “Quintal do TG” é um verdadeiro sucesso de audiência. Lançado inicialmente em três volumes, a partir deste ano o público agora poderá assistir ao projeto completo pelo Youtube.

Com 28 faixas gravadas no Mirante do Arvrão, no Vidigal, o DVD é uma homenagem ainda em vida, aqueles que o cantor considera os 3 maiores compositores de samba da história: Arlindo Cruz, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho. Lançado pela gravadora Waves Sound, o local da gravação nada mais é do que a favela onde o artista nasceu e cresceu, e que faz parte de grandes momentos da sua história.

Thiago que esbanja talento dentro das telas se mostra como um gigante nos palcos. Com muita alegria recebe a participação de grandes amigos, ícones do segmento e referências em sua carreira como Xande de Pilares, Chrigor, Leandro Lehart, Arlindinho, Gabi D’ Paula, Grupo Revelação, Mumuzinho, Gustavo Lins e o próprio Jorge Aragão.

2022 está só começando e o cantor reserva muitas surpresas para os seus fãs, inclusive, levar o “Quintal do TG” para o Brasil todo com seus shows. “Sonho realizado! Agora é apreciar sem moderação. Agradeço a todos que se empenharam pra juntos realizarmos esse objetivo. Seguimos remando nossa canoa e rompendo barreiras. Aproveitem, pois esse quintal é nosso!”, finaliza o artista

