Thiago e Miguel lançam álbum “Onde Tudo Começou”

Com suas composições autênticas, dupla dará início a uma turnê no início de abril

Música sobre empoderamento, besteirol, canção apaixonada… Tem um pouquinho de tudo no trabalho da dupla sertaneja Thiago e Miguel, que tem ganhado visibilidade cada vez maior dentro da cena. Os sul-mato-grossenses, que já atuavam antes como compositores, mostram essa versatilidade em seu álbum de estreia Onde Tudo Começou, lançado nesta sexta (18) nas plataformas digitais.

As doze faixas do disco englobam as seis lançadas no EP Ao Vivo Em Campo Grande e mais seis inéditas. Com o lançamento, chegam ao mundo “Detalhes”, “Saudade Véia”, “After a Dois”, “Zona de Perigo”, “Absinto” e “Lá Fronteira”.

Das novidades, “After a Dois” é a atual música de trabalho. A canção e conta uma história tematizada pelo empoderamento feminino, a partir de uma personagem decidida e que sabe o que quer. “Ela escolhe quem ela vai levar para a cama dela. Ela é independente e banca seus próprios rolês. Não adianta o cara vir com papinho furado, porque ele não vai conseguir”, explica a dupla. Composta por Thiago, Miguel e Caio Barbosa, a canção traz um clima divertido, solar e dançante, que combina bastante com o calor do verão. “E no outro dia, não adianta ficar ligando, porque ela não vai atender”, pontua sobre a protagonista desse promissor hit.

Em paralelo, a dupla, em meteórica ascensão, já está com turnê agendada, prevista para começar no início de abril, contemplando vários estados brasileiros. Além disso, Thiago e Miguel já têm data para voltar ao estúdio na metade deste ano, para compor e produzir seu próximo projeto.

A partir de uma já consagrada carreira como compositores, Thiago Nakazato e Rovner Gomes (Miguel) viram o sucesso surgir de forma bem rápida, incluindo contrato com a Som Livre e um crescente número de fãs. “A gente mandou a músicas para algumas pessoas. Quando fomos gravar o DVD, nos surpreendemos com a quantidade de pessoas que já sabiam cantar as letras”, relembra Thiago.

Para o lançamento do material contido em Onde Tudo Começou, eles contaram também com o apoio de outros nomes como Pedro Vianna e a dupla João Gustavo e Murilo (que estourou com o hit “Lençol Dobrado” em 2018), além da produção musical de Fábio Adames e Victor Winkler (Studio O2). O álbum também vem acompanhado de vídeos disponibilizados também no Youtube, que dão, em um belo cenário, um gostinho do que é a experiência ao vivo e a cores da dupla.

SOBRE THIAGO E MIGUEL

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Sertanejeiros” raiz, como eles mesmos se denominam, Thiago e Miguel nasceram em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e vivem lá até hoje. A parceria de composição dos artistas já perdura há mais de 10 anos, com canções gravadas por grandes nomes, como é o caso de “A Culpa É Da Bebida”, de Fred & Gustavo em parceria com Wesley Safadão, que já soma mais de 18 milhões de visualizações no YouTube.

Foi de um ano e meio pra cá que a dupla tomou a decisão de investir na carreira autoral, realizando shows juntos pela região de Campo Grande. O primeiro hit, “Trenzinho Diferente”, alcançou a marca de mais de 1 milhão de visualizações no YouTube com apenas duas semanas do seu lançamento.

A dupla tem o poder da caneta nas mãos. Juntos, já escreveram mais de 200 letras ao longo dos anos de parceria. Agora, as canções tomam forma a partir do lançamento do DVD Onde Tudo Começou, que se iniciou com o single autoral “Amor Meia Boca” e cujo projeto contou com o lançamento de um EP e de um disco nas plataformas digitais.

TRACKLIST – “ONDE TUDO COMEÇOU”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1 – “Amor Meia Boca”

2 – “Maldito Travesseiro”

3 – “Vira Lata”

4 – “Vai Joel”

5 – “Desculpa Aí”

6 – “Validade”

7 – “Detalhes”

8 – “Saudades Véia”

9 – “After a Dois”

10 – “Zona de Perigo”

11 – “Absinto”

12 – “Lá Fronteira”

FICHA TÉCNICA – “THIAGO E MIGUEL AO VIVO EM CAMPO GRANDE, EP 2”

Selo/Gravadora: Som Livre

Produção Musical: Fábio Adames e Victor Winkler (Studio O2)

Produção Geral: Lenni Santtos

LETRA – “AFTER A DOIS”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Compositores: Caio Barbosa , Rovner Gomes e Thiago Nakazato

Cansada de falsos amores

Não quer mais sofrer em vão

Não se encanta mais com flores

Blindou o seu coração

Coleciona ilusões

Tá off-line pro amor

Ativou o modo solteira e agora tá a todo vapor …

E ela sai de casa

toda produzida

Chega no role já chamando atenção

Independente e bem resolvida

Com esse KO barato ‘cê não pega ela não

‘Cê não pega ela não

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E ela escolhe pro fim da festa

Quem vai curtir aquele after a dois

Deixa bem claro não se apega

E nem espera a ligaçãozinha depois