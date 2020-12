The Weeknd e Rosalía celebram um ano do lançamento de “Blinding Lights” com uma versão remix

PUBLICIDADE

O astro The Weeknd celebra um ano do lançamento do hit mundial “Blinding Lights” com uma versão remix, que traz a participação da cantora Rosalía. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ BlindingLightsRemixPR .

O hit mundialmente certificado integra o repertório do quarto álbum de estúdio do artista, “After Hours” (https://umusicbrazil.lnk.to/ AfterHoursPR). A dupla também lançou um lyric video dos bastidores da faixa, dirigida por Dylan Coughran (Travis Scott, NAV). Assista agora: https://youtu.be/Soly0ne467M .

“Blinding Lights”, que alcançou a certificação RIAA Platinum em menos de quatro meses, quebrou o recorde de mais semanas no Top 5 da Billboard Hot 100 (33 semanas) e no Top 10 (41 semanas) e passou impressionantes 52 semanas na tabela Hot 100, ganhando a coroa da Billboard de “Top Hot 100 Canção de 2020 ”.

Além disso, a canção foi a mais transmitida no Spotify e número 1 R & B / Hip-Hop da Billboard de 2020, da Hot R&B da Billboard de 2020 e passou a maior parte das semanas no topo das paradas (34).