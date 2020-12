Thalia eleva o espírito natalino com o lançamento de sua nova interpretação do clássico “Feliz Navidad”

PUBLICIDADE

Thalia, superestrela internacional e ícone do entretenimento latino, traz o espírito natalino e faze seus fãs dançarem nesta temporada de festas com a estreia de seu novo single e videoclipe, “Feliz Navidad”. A música e o vídeo já estão disponíveis nas plataformas de streaming.

A artista continua a demonstrar sua versatilidade criativa com a interpretação inovadora do clássico de José Feliciano. Mergulhando no gênero eletrônico merengue, com influência de sons dos anos 90, ela incorpora melodias pop nesta releitura.

No videoclipe da música, Thalia brilha ao interpretar a música cercada por personagens de Natal, que se juntam a ela para celebrar uma festa colorida e divertida. É um vídeo que promete encantar adultos e crianças.

Ela celebra a temporada de festas com um toque latino, com suas tradições, comidas típicas e música. Ano após ano, consegue presentear seus fãs com sucessos natalinos, que se transformam com o estilo da cantora. Este lançamento vem logo após a estreia de sua aclamada série no Facebook Watch, Latin Music Queens, que resultou na colaboração de sucesso para faixa “Tick Tock”, ao lado de Farina e Sofía Reyes. O single se tornou uma tendência global e alcançou mais de 10 milhões de visualizações no videoclipe apenas algumas semanas após seu lançamento.

“Feliz Navidad” já está disponível em todas as plataformas de música digital.