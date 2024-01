‘Terra e Paixão’ sobe audiência de novelas da nove, mas fica abaixo de meta da Globo

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – “Terra e Paixão” chegará ao fim nesta sexta-feira (19) aumentando a audiência do horário das nove da Globo, mas atrás do que a emissora esperava quando a trama estreou, em maio do ano passado. Segundo levantamento obtido pela reportagem, o folhetim escrito por Walcyr Carrasco finalizará sua trajetória com 26,5 pontos de audiência na Grande São Paulo na média de seus 221 capítulos. Cada ponto equivale a 193 mil telespectadores. Sua antecessora, a fracassada “Travessia” (2022), conseguiu 24,2 pontos. Ou seja, a produção protagonizada por Bárbara Reis, Cauã Reymond e Tony Ramos subiu os índices da faixa em 9,5%. Mas o crescimento foi aquém do que a Globo esperava. A ideia era que a novela conseguisse fechar sua média geral com 30 pontos, assim como “Pantanal” (2022) conseguiu dois anos atrás. No PNT (Painel Nacional de Televisão), índice referente as 15 principais metrópoles do Brasil, “Terra e Paixão” marcou 27 pontos, crescendo em três pontos em relação a sua antecessora. A boa notícia para a Globo é a reta final. Nos últimos capítulos, “Terra e Paixão” conseguiu passar dos 30 pontos de média, e poderá entregar o horário com uma situação mais confortável para sua sucessora. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Na próxima segunda (22), a Globo estreia o remake de “Renascer”, escrita por Bruno Luperi, baseada na obra escrita por Benedito Ruy Barbosa na própria emissora em 1993.