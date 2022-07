Telão despenca e atinge integrantes da banda Mirror durante show

Grupo se apresentava no Coliseu de Hong Kong, na China, quando equipamento caiu do alto do palco

Integrantes da banda Mirror levaram um susto durante um show no Coliseu de Hong Kong, na China, nesta quinta-feira (28). Um telão despencou do alto do palco e atingiu dançarinos. Vídeos que estão circulando nas redes sociais mostram o momento exato do acidente com a boyband.

De acordo com a polícia local, dois dançarinos foram enviados conscientes para o Hospital Queen Elizabeth. Já o hospital informou à imprensa que “um homem com uma lesão no pescoço estava em estado grave, enquanto outro estava em condição estável após um ferimento na cabeça”.

Três fãs que estavam no local também receberam tratamento médico após entrarem em estado de choque. Nenhuma delas foi ferida por conta da queda do equipamento As empresas MakerVille e Music Nation, organizadores do evento, divulgaram uma nota logo depois do episódio e pediram desculpas pelo ocorrido. Eles se comprometeram em dar toda assistência os dançarinos feridos”.

O grupo Mirror, formado por 12 integrantes, estava no quarto show de uma turnê com um total de 12 apresentações por várias cidades da Chinape. Após o acidente, o governo local pediu a suspensão das próximas da temporada até que se possa comprovar a segurança do palco e do local.