Os Saltimbancos no Espaço Cultural Renato Russo

Vencedor do Prêmio Nacional do Teatro na categoria Melhor Espetáculo Infantil em 1977, o espetáculo foi um marco na carreira de Hugo Rodas em Brasília

Mais de 40 anos se passaram quando Hugo Rodas criou, com o grupo Pitú, a antológica versão brasiliense de “Os Saltimbancos”, adaptada para o português por Chico Buarque, da versão para teatro de Sérgio Bardotti e Luiz Enriquez Bakalov, do conto “Os Músicos de Bremen” dos Irmãos Grimm.

Vencedor do Prêmio Nacional do Teatro na categoria Melhor Espetáculo Infantil em 1977, o espetáculo foi um marco na carreira de Hugo Rodas em Brasília e de todos os envolvidos no Grupo Pitú. Peça fundamental para construção da identidade cultural da recém inaugurada Brasília.

Para celebrar os 80 anos do diretor Hugo Rodas, em 2019, a Agrupação Teatral Amacaca (ATA), última trupe deste eterno e célebre encenador uruguaio radicado em Brasília, decidiu homenagear a montagem de 1977, ícone da história cultural da cidade.

Com a mistura de elementos do teatro, dança, circo e música, a peça conta a jornada de um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata que decidem fugir de suas casas e juntos formam uma banda musical. Nessa perspectiva, a montagem é atemporal. Aborda os sentimentos de união, fraternidade, empatia, sonhos e perseverança. São guiados pelo fio condutor comum em todas as revoluções: o desejo de um mundo melhor e mais justo.

Programação

Sexta,14/10 às 20h

Sábado, 15/10 às 16h

Domingo,16/10 às 16h e às 20h

Teatro Galpão Hugo Rodas

Ingressos pelo Sympla