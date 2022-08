Após dois anos fechado, Teatro Brasília Shopping é reaberto

Espetáculos infantis da companhia Néia e Nando marcam a volta das atividades do espaço

Após um longo período fechado devido à pandemia da covid-19, o Teatro Brasília Shopping volta a receber a população. Para esse retorno, a companhia Néia e Nando traz as peças infantis “Os Músicos de Bremen” e “Folcloriando com a Chapeuzinho Vermelho”. Os espetáculos serão aos sábados e domingos de agosto, sempre às 16h, e os ingressos custam R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia-entrada — paga meia quem doar 1 kg de alimento não perecível.

Nos dias 13 e 14 de agosto, às 16h, a peça Os Músicos de Bremen apresentará a criançada quatro amigos: um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata, que maltratados por seus donos decidem fugir para a cidade e ser músicos. Já nos dias 20, 21, 27 e 28 de agosto, no mesmo horário, Folcloriando com a Chapeuzinho Vermelho traz a conhecida personagem e o Lobo Mal para contarem de maneira divertida e dinâmica a história do folclore brasileiro.

Serviço: Teatro Brasília Shopping

Data: 13 e 14 de agosto – Os Músicos de Bremen

20, 21, 27 e 28 de agosto – Folcloriando com Chapeuzinho Vermelho

Horário: 16h

Ingressos: R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia e o ingresso social (mediante doação de 1Kg de alimento não perecível). Adquiridos presencialmente no teatro a partir das 14h, no dia do espetáculo

Local: Brasília Shopping