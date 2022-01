Tati Quebra Barraco desabafa sobre amigos que explanam a participação em Reality “Tem que cortar da vida”

A cantora comentou em suas redes sociais sobre a atitude desses ‘amigos’ que comentam a entrada nos Realitys.

A cantora e ex-fazenda Tati Quebra Barraco, de 41 anos, fez um pequeno desabafo em seu Twitter e os seguidores concordaram com a fala da cantora.

“Amigos que ficam explanando que você vai estar em reality, sabendo que isso pode gerar desclassificação, é o tipo de amizade que a gente tem que cortar da vida!”, escreveu Tati.

Os internautas também acreditam nesse ponto de vista. “Na verdade isso não é amizade. Um amigo não faria nada para te prejudicar”, comentou uma seguidora.

O desabafo da cantora fez as pessoas associarem a Mariana Fagundes, amiga da cantora Naiara Azevedo. Mariana publicou em seu Instagram um vídeo que Naiara havia postado e perguntou: “Cadê a tatuagem que fez recente atrás da orelha?? É gravado, ela tá no bbb. Será gente?”

Além dela, Rodolffo também foi um que brincou com Lucas Albert e deu a entender que o influencer estaria no BBB. Aparentemente incomodado com o comentário do cantor no momento, Lucas apareceu pouco tempo depois negando a participação, “Fui cogitado e entrevistado, mas não entrei”.